Stardew Valley è gratis con Nintendo Switch Online, per una settimana

Nintendo ha svelato il nuovo gioco protagonista del programma GameTrials: in questo caso si tratta di un vero e proprio fenomeno globale, visto che è Stardew Valley, disponibile gratis per gli utenti di Nintendo Switch Online per una settimana a partire da domani.

Tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno dunque scaricare e giocare gratuitamente a Stardew Valley da domani, 29 gennaio fino al 4 febbraio, con una settimana a disposizione per poter testare in maniera approfondita questa particolare simulazione di vita che ha conquistato tutto il mondo.

Si tratta di una prova a tempo sulla versione completa, dunque nel caso si decida di procedere con l'acquisto il titolo viene sostanzialmente sbloccato e i progressi si trasferiscono a questo.