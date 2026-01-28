0

Stardew Valley è gratis con Nintendo Switch Online, per una settimana

Stardew Valley può essere provato in maniera molto approfondita con la nuova prova gratuita di una settimana per gli abbonati a Nintendo Switch Online, a partire da domani.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/01/2026
Un matrimonio in Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Nintendo ha svelato il nuovo gioco protagonista del programma GameTrials: in questo caso si tratta di un vero e proprio fenomeno globale, visto che è Stardew Valley, disponibile gratis per gli utenti di Nintendo Switch Online per una settimana a partire da domani.

Tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno dunque scaricare e giocare gratuitamente a Stardew Valley da domani, 29 gennaio fino al 4 febbraio, con una settimana a disposizione per poter testare in maniera approfondita questa particolare simulazione di vita che ha conquistato tutto il mondo.

Si tratta di una prova a tempo sulla versione completa, dunque nel caso si decida di procedere con l'acquisto il titolo viene sostanzialmente sbloccato e i progressi si trasferiscono a questo.

Un vero fenomeno globale

Per poter prendere parte all'iniziativa GameTrials, che periodicamente propone delle prove settimanali su vari giochi su Nintendo Switch, è necessario l'abbonamento almeno a Switch Online base su una delle console Nintendo.

Stardew Valley è stato messo a disposizione in versione Nintendo Switch 2 proprio il mese scorso, disponibile anche come upgrade gratuito per coloro che avevano già il titolo originale sulla console precedente.

Nel gioco ci troviamo a gestire una fattoria curandone diversi aspetti, con il gameplay che ci porta a cercare risorse esplorando l'ambientazione, coltivare piante e anche gestire le relazioni sociali all'interno della cittadina contigua.

Si tratta peraltro di un titolo caratterizzato da un supporto duraturo, che dopo anni ha ricevuto l'aggiornamento 1.7 il mese scorso e continua ad essere giocato da milioni di utenti ancora oggi.

