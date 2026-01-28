PS4 ha ricevuto oggi l'aggiornamento di sistema 13.04, insieme a PS5

Come spesso accade, con la pubblicazione dell'update di PS5 è arrivato oggi anche l'aggiornamento di sistema di PS4, che porta il software alla versione 13.04 apportando alcuni cambiamenti per la console, sebbene non molto visibili.
Praticamente in contemporanea con l'aggiornamento di PS5, Sony ha dunque aggiornato anche la console precedente, che nonostante tutto continua ad essere ben presente sul mercato e occupare ancora uno spazio importante nel panorama videoludico, vista la quantità di unità piazzate in tutto il mondo.
Tuttavia, i recenti messaggi della compagnia, che sembrano voler dire agli utenti che è giunto il momento di passare a PS5, sembrano lasciare intendere un progressivo distacco da PlayStation 4, che comunque richiederà probabilmente ancora un bel po' di tempo.
Un aggiornamento di sicurezza
Il nuovo update 13.04 del firmware di sistema di PS4 non sembra apportare grossi cambiamenti, a dire il vero, considerando che le note dell'aggiornamento risultano decisamente vaghe, come spesso accade.
"Abbiamo effettuato alcuni aggiustamenti di sicurezza al software di sistema", si legge nell'unico elemento riportato nelle note ufficiali, indicando che questo è sostanzialmente un aggiornamento votato alla sicurezza del sistema.
Di solito, oltre a correggere eventuali bug, questi aggiornamenti servono soprattutto a prevenire pirateria e vari sistemi per "bucare" il software attraverso exploit ed eventuali jailbreak, dunque anche questo update probabilmente rientra in tale categoria.
In ogni caso, se avete ancora una PS4 attiva, questo aggiornamento risulterà automatico e obbligatorio per l'uso delle funzionalità online della console.