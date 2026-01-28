Sony sta dicendo ai possessori di PS4 che è arrivato il momento di passare a PS5

Sony sta inviando un nuovo messaggio ai possessori di PlayStation 4 , incoraggiandoli a passare a PlayStation 5 . Il testo, inviato da PlayStation a fine gennaio, è stato fotografato dall'utente Sahil Shaw, che l'ha diffusa sui social media.

Una lunga generazione

Con il messaggio è incluso un codice QR che porta al sito web ufficiale di PlayStation, dove si possono trovare informazioni su prezzi e offerte.

In passato i salti generazionali delle console erano molto più rapidi. Il passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5 ha però cambiato le carte in tavola, con la transizione che si è rivelata più sfumata, visto il maggiore supporto garantito alla vecchia console negli anni successivi all'arrivo della nuova.

La sostanza è che tanti giocatori non hanno sentito alcuna necessità di cambiare generazione, perché si trovavano benissimo con la vecchia. Soprattutto chi non insegue l'ultima novità e si è accasato in qualche live service, non ha avuto alcun motivo per sobbarcarsi la spesa extra.

Con questo messaggio, è evidente come Sony voglia provare ad accelerare le cose, considerando anche il pericolo di stagnazione del mercato console. Detto questo, è chiaro anche che il modello tradizionale è ormai un ricordo e che il mercato attuale è molto diverso già da quello in cui si trovò a operare PS4.