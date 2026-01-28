Sony sta dicendo ai possessori di PS4 che è arrivato il momento di passare a PS5

Sony sta inviando un nuovo messaggio ai possessori di PlayStation 4, incoraggiandoli a passare a PlayStation 5. Il testo, inviato da PlayStation a fine gennaio, è stato fotografato dall'utente Sahil Shaw, che l'ha diffusa sui social media.
Possiamo quindi leggere: "Sia che tu stia recuperando i successi del 2025 come Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders e Ghost of Yotei, sia che ti stia preparando per i giochi più attesi del 2026, inclusi SAROS, 007 First Light, Nioh 3 e molti altri, ora è il momento perfetto per passare a PlayStation 5."
Una lunga generazione
Con il messaggio è incluso un codice QR che porta al sito web ufficiale di PlayStation, dove si possono trovare informazioni su prezzi e offerte.
In passato i salti generazionali delle console erano molto più rapidi. Il passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5 ha però cambiato le carte in tavola, con la transizione che si è rivelata più sfumata, visto il maggiore supporto garantito alla vecchia console negli anni successivi all'arrivo della nuova.
La sostanza è che tanti giocatori non hanno sentito alcuna necessità di cambiare generazione, perché si trovavano benissimo con la vecchia. Soprattutto chi non insegue l'ultima novità e si è accasato in qualche live service, non ha avuto alcun motivo per sobbarcarsi la spesa extra.
Con questo messaggio, è evidente come Sony voglia provare ad accelerare le cose, considerando anche il pericolo di stagnazione del mercato console. Detto questo, è chiaro anche che il modello tradizionale è ormai un ricordo e che il mercato attuale è molto diverso già da quello in cui si trovò a operare PS4.