Grounded 2 riceve il grosso aggiornamento The Toxic Tangle: nuova area esplorabile e tante novità

Gli esperimenti di Ominent hanno preso una piega inquietante e ora una nuova corruzione sconosciuta si sta diffondendo per Brookhollow Park, con il Il Tang che ha contaminato il suolo, è penetrato nell'acqua e si sta attaccando a creature ignare.

Obsidian prosegue il suo lavoro di evoluzione ed espansione per Grounded 2 , che in queste ore ha ricevuto il grosso aggiornamento The Toxic Tangle , che aggiunge diverse novità e contenuti come un ulteriore bioma, nuove creature e altri elementi .

Le novità di The Toxic Tangle

The Toxic Tangle è il primo grande aggiornamento di contenuti per Grounded 2 ed è disponibile da ora per tutti i giocatori come espansione gratuita del gioco, secondo la procedura di espansione continua data dallo status di accesso anticipato.

Questo aggiornamento espande il parco con un nuovo bioma, nuove creature, armature e armi, ciondoli, set di costruzione e alcune minacce che potrebbero essere più di ciò che sembrano.

Nella nuova area, viti rampicanti ricoprono la serra, creando sentieri tortuosi e spazi nascosti. Il bioma del giardino è pronto per essere esplorato, pieno di salite verticali, nascondigli segreti e probabilmente insetti alquanto inaspettati.

Tra le novità annunciate arriva il "Ladybug Buggy": la coccinella è ora cavalcabile, e rappresenta un mezzo di trasporto davvero efficace, nonché decisamente resistente: è una cavalcatura pesante, simile a un carro armato, dotata di un cannone ad acqua pressurizzata.

Questo può essere usato per spazzare via i parassiti dal cielo, sciacquare via gli accumuli di Tang acido o colpire i nemici. La coccinella può speronare con una potente carica e rigenera lentamente la salute nel tempo.

Tra le nuove creature arrivano le forbici, i voluminosi coleotteri della patata e il potenziale beniamino dei fan, l'afide lanigero. Inoltre, la Masked Stranger sembra possa essere ancora in agguato da qualche parte, dopo la sua ritirata iniziale, e potrebbe non essere sola. Anche lo Snake Colossus pare sia nascosto da qualche parte.

Altre novità riguardano le mutazioni, che sono salite di livello e ora sono suddivise in tipi attivi e passivi, nuovi kit da costruzione, e l'aggiunta di sfide Garden MIX.R e O.R.C.

Nei prossimi giorni verrà introdotta la modalità Playgrounds in beta, con una pubblicazione in forma completa prevista successivamente.