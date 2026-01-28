Grounded 2 riceve il grosso aggiornamento The Toxic Tangle: nuova area esplorabile e tante novità

Obsidian prosegue il suo lavoro di evoluzione ed espansione per Grounded 2, che in queste ore ha ricevuto il grosso aggiornamento The Toxic Tangle, che aggiunge diverse novità e contenuti come un ulteriore bioma, nuove creature e altri elementi.
Gli esperimenti di Ominent hanno preso una piega inquietante e ora una nuova corruzione sconosciuta si sta diffondendo per Brookhollow Park, con il Il Tang che ha contaminato il suolo, è penetrato nell'acqua e si sta attaccando a creature ignare.
Si tratta di una nuova sfida per i protagonisti, lanciati alla scoperta di questa nuova presenza, ma con la sopravvivenza che diventa ancora più complessa, pur con ulteriori possibilità offerte da questi elementi aggiuntivi.
Le novità di The Toxic Tangle
The Toxic Tangle è il primo grande aggiornamento di contenuti per Grounded 2 ed è disponibile da ora per tutti i giocatori come espansione gratuita del gioco, secondo la procedura di espansione continua data dallo status di accesso anticipato.
Questo aggiornamento espande il parco con un nuovo bioma, nuove creature, armature e armi, ciondoli, set di costruzione e alcune minacce che potrebbero essere più di ciò che sembrano.
Nella nuova area, viti rampicanti ricoprono la serra, creando sentieri tortuosi e spazi nascosti. Il bioma del giardino è pronto per essere esplorato, pieno di salite verticali, nascondigli segreti e probabilmente insetti alquanto inaspettati.
Tra le novità annunciate arriva il "Ladybug Buggy": la coccinella è ora cavalcabile, e rappresenta un mezzo di trasporto davvero efficace, nonché decisamente resistente: è una cavalcatura pesante, simile a un carro armato, dotata di un cannone ad acqua pressurizzata.
Questo può essere usato per spazzare via i parassiti dal cielo, sciacquare via gli accumuli di Tang acido o colpire i nemici. La coccinella può speronare con una potente carica e rigenera lentamente la salute nel tempo.
Tra le nuove creature arrivano le forbici, i voluminosi coleotteri della patata e il potenziale beniamino dei fan, l'afide lanigero. Inoltre, la Masked Stranger sembra possa essere ancora in agguato da qualche parte, dopo la sua ritirata iniziale, e potrebbe non essere sola. Anche lo Snake Colossus pare sia nascosto da qualche parte.
Altre novità riguardano le mutazioni, che sono salite di livello e ora sono suddivise in tipi attivi e passivi, nuovi kit da costruzione, e l'aggiunta di sfide Garden MIX.R e O.R.C.
Nei prossimi giorni verrà introdotta la modalità Playgrounds in beta, con una pubblicazione in forma completa prevista successivamente.