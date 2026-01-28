Samsung Wide Fold verso la produzione di massa: debutto previsto nella seconda metà del 2026, secondo indiscrezioni

Quest'anno il segmento dei pieghevoli dovrebbe accogliere due novità molto interessanti. Da un lato troviamo il primissimo foldable di iPhone, dall'altro il Samsung Wide Fold che dovrebbe somigliare a un tablet da aperto. Ebbene, sono emerse nuove indiscrezioni proprio per quanto riguarda quest'ultimo prodotto, chiaramente da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali. Vediamo tutti i dettagli.

Il pieghevole di Samsung potrebbe arrivare quest’anno

Stando alle ultime indiscrezioni, l'azienda starebbe collaborando con i fornitori per garantire la produzione di massa del nuovo pieghevole a passaporto. Secondo ETNews, Samsung starebbe pianificando una produzione di circa un milione di unità per il Galaxy Wide Fold, un risultato che lo renderebbe il pieghevole "speciale" con il volume più alto degli ultimi tre anni.

Un'immagine trapelata di recente

Il dato va però contestualizzato: le spedizioni annuali complessive dei pieghevoli Samsung si aggirano infatti sui 5,5 milioni di unità, superando i 6 milioni nel 2025 grazie al Fold 7. Si prevede che il Wide Fold possa incrementare ulteriormente le spedizioni, dando a Samsung una spinta significativa nel mercato dei pieghevoli. Il debutto potrebbe avvenire insieme al Galaxy Z Flip 8 e al Galazy Z Fold 8 nel terzo trimestre di quest'anno.