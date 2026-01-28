0

Manca pochissimo all'uscita: prenota una copia (oggi anche leggermente scontata) di Dragon Quest VII Reimagined per PS5

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare il pre-order di una copia PS5 di Dragon Quest VII Reimagined, oggi anche leggermente scontato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/01/2026
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Dragon Quest VII Reimagined ad un prezzo leggermente scontato. Il gioco, infatti, è in offerta con un piccolo sconto del 3% che fa calare il prezzo a 67,99€. Il titolo uscirà il prossimo 5 febbraio. Puoi effettuae il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Dragon Quest VII Reimagined rappresenta una rivisitazione moderna di un grande classico del JRPG. Il gioco colpisce fin dal primo sguardo grazie a una grafica in stile diorama, ricca di dettagli e colori, che si integra perfettamente con l'inconfondibile character design di Akira Toriyama.

Ulteriori dettagli sul gioco

La struttura narrativa ruota attorno ai frammenti di pietra, antichi artefatti che permettono di aprire portali verso epoche lontane nel tempo. Ogni viaggio nel passato presenta sfide uniche, misteri da risolvere e alleanze da stringere, con un obiettivo chiaro: risanare le isole del passato per riportare la vita nel presente. Anche il sistema di combattimento è stato profondamente rielaborato.

Dq7R Wetlock 01 Multiplayerit

Le vocazioni ora offrono vantaggi unici e abilità distintive, che spaziano da potenti attacchi offensivi a preziose azioni di supporto. Sono state introdotte opzioni per aumentare la velocità dei combattimenti, una funzione di battaglia automatica e transizioni più fluide tra i turni, in base alle tattiche selezionate.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Manca pochissimo all'uscita: prenota una copia (oggi anche leggermente scontata) di Dragon Quest VII Reimagined per PS5