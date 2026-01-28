Manca pochissimo all'uscita: prenota una copia (oggi anche leggermente scontata) di Dragon Quest VII Reimagined per PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Dragon Quest VII Reimagined ad un prezzo leggermente scontato. Il gioco, infatti, è in offerta con un piccolo sconto del 3% che fa calare il prezzo a 67,99€. Il titolo uscirà il prossimo 5 febbraio. Puoi effettuae il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Dragon Quest VII Reimagined rappresenta una rivisitazione moderna di un grande classico del JRPG. Il gioco colpisce fin dal primo sguardo grazie a una grafica in stile diorama, ricca di dettagli e colori, che si integra perfettamente con l'inconfondibile character design di Akira Toriyama.