The Alighieri Circle: Dante's Bloodline annunciato con demo, è un thriller sulla Divina Commedia

Ovviamente si parla in particolare dell'Inferno di Dante nella Divina Commedia , che già aveva ispirato il vecchio Dante's Inferno di Visceral ed EA, ma in questo caso si tratta di un'esperienza molto più psicologica e ragionata rispetto all'azione pura del precedente esperimento.

La Divina Commedia è la principale fonte d'ispirazione per un nuovo videogioco in stile thriller psicologico in The Alighieri Circle: Dante's Bloodline , annunciato ufficialmente dal team italiano One o One Games e dal publisher Entalto, con una demo in arrivo il mese prossimo su Steam.

Una reinterpretazione moderna

La reinterpretazione di ambientazioni e temi dell'Inferno dantesco sembra essere piuttosto originale: protagonista della storia è Gabriele Alighieri, evidentemente un discendente del Sommo Poeta che si ritrova in una situazione decisamente inquietante.

"Ogni 33 anni la barriera tra realtà e inferno sfuma. Per proteggere la sua famiglia e il mondo che conosce, Gabriele Alighieri deve compiere Il Rituale, ritornando alla dimora dei suoi avi e accettando il destino da cui ha cercato di fuggire per tutta la vita", si legge nell'incipit di questo gioco.

Da quanto possiamo vedere, The Alighieri Circle: Dante's Bloodline sembra essere un'avventura forse in prima persona che ci trasporta all'interno di ambientazioni che, dal realistico, virano verso il metafisico e inquietante, seguendo la discesa di Gabriele dall'ambiente domestico a caverne che assumono sempre più una connotazione infernale.

Nel percorso ci troviamo a dover raccogliere le pagine della Divina Commedia e riunirle per poter eseguire il misterioso Rituale, risolvendo enigmi ambientali ed esoterici e arrivando a confrontarci con le più profonde paure e i traumi di Gabriele, fino a scoprire la realtà nascosta in questo viaggio.

The Alighieri Circle: Dante's Bloodline è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con una demo che sarà disponibile dal 19 febbraio durante la Steam Next Fest.