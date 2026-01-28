2

The Alighieri Circle: Dante's Bloodline annunciato con demo, è un thriller sulla Divina Commedia

Dal team italiano One-O-One Games arriva un'avventura in stile thriller psicologico ispirata alla Divina Commedia con The Alighieri Circle: Dante's Bloodline, annunciato con trailer.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/01/2026
The Alighieri Circle: Dante's Bloodline, un'immagine

La Divina Commedia è la principale fonte d'ispirazione per un nuovo videogioco in stile thriller psicologico in The Alighieri Circle: Dante's Bloodline, annunciato ufficialmente dal team italiano One o One Games e dal publisher Entalto, con una demo in arrivo il mese prossimo su Steam.

Ovviamente si parla in particolare dell'Inferno di Dante nella Divina Commedia, che già aveva ispirato il vecchio Dante's Inferno di Visceral ed EA, ma in questo caso si tratta di un'esperienza molto più psicologica e ragionata rispetto all'azione pura del precedente esperimento.

Qualcosa di più concreto su The Alighieri Circle: Dante's Bloodline può essere visto nel trailer riportato qui sotto, che mostra un'introduzione narrativa al gioco, ma potrà essere provato con mano grazie alla demo che verrà pubblicata su Steam il 19 febbraio.

Una reinterpretazione moderna

La reinterpretazione di ambientazioni e temi dell'Inferno dantesco sembra essere piuttosto originale: protagonista della storia è Gabriele Alighieri, evidentemente un discendente del Sommo Poeta che si ritrova in una situazione decisamente inquietante.

"Ogni 33 anni la barriera tra realtà e inferno sfuma. Per proteggere la sua famiglia e il mondo che conosce, Gabriele Alighieri deve compiere Il Rituale, ritornando alla dimora dei suoi avi e accettando il destino da cui ha cercato di fuggire per tutta la vita", si legge nell'incipit di questo gioco.

Dante Alighieri picchia come un toro ne La Divina Commedia di Jyamma Games Dante Alighieri picchia come un toro ne La Divina Commedia di Jyamma Games

Da quanto possiamo vedere, The Alighieri Circle: Dante's Bloodline sembra essere un'avventura forse in prima persona che ci trasporta all'interno di ambientazioni che, dal realistico, virano verso il metafisico e inquietante, seguendo la discesa di Gabriele dall'ambiente domestico a caverne che assumono sempre più una connotazione infernale.

Nel percorso ci troviamo a dover raccogliere le pagine della Divina Commedia e riunirle per poter eseguire il misterioso Rituale, risolvendo enigmi ambientali ed esoterici e arrivando a confrontarci con le più profonde paure e i traumi di Gabriele, fino a scoprire la realtà nascosta in questo viaggio.

The Alighieri Circle: Dante's Bloodline è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con una demo che sarà disponibile dal 19 febbraio durante la Steam Next Fest.

