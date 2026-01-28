È evidente: non è un buon momento per Ubisoft. La software house francese nota per aver dato vita a saghe videoludiche rimaste nel cuore di milioni di giocatori sta faticando a stare al passo con i tempi. La recente cancellazione del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e il posticipo di numerosi titoli al 2027 ne sono l'ennesima prova. Questo non toglie, però, che le proprietà intellettuali di Ubisoft mantengano intatto quel fascino che le ha rese davvero grandi. Ne è un esempio proprio Assassin's Creed, serie storica che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo attraverso nuovi giochi e inediti progetti trans-mediali di grande valore. Come lo è Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo, che grazie a Need Games ha da poco raggiunto il territorio italiano in tutto il suo splendore. Il mondo dei TTRPG (Tabletop Role-Playing Game) è straordinariamente vasto. Tra decine di universi fantastici da esplorare e una grande varietà di meccaniche è impossibile non rimanerne affascinati anche solo in parte. I Giochi di Ruolo da Tavolo, proprio come i videogiochi, offrono esperienze personali e personalizzate, in grado di elevare la fantasia sopra ogni altra cosa. Questo, Need Games, lo sa molto bene. L'azienda italiana è da tempo un faro nella notte da seguire per non rischiare di incagliarsi tra gli scogli del mare magnum di titoli che il mercato offre. Un faro che, questa volta, punta la propria luce proprio verso la saga di Ubisoft. Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo ha il potenziale per conquistare i cuori anche di coloro che si sono disinnamorati della saga Ubisoft Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo è un'opera sviluppata originariamente da CMON e creata dagli italianissimi Francesco Nepitello, Massimiliano Castellani e da Andrea Macchi. Un trio che, insieme a una squadra di artisti raccolti sotto l'egida di Quadra Studio e di Grim Moon Studio, hanno dato vita a un prodotto di caratura internazionale. Un prodotto che, dopo averlo testato a fondo, siamo finalmente pronti a raccontarvi.

Guida all'Animus Il primo passo per conoscere le basi di Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo è quello di recuperare La Guida all'Animus, il più importante dei manuali pubblicati da Need Games. Si tratta di un volume dal costo di circa quaranta euro che raccoglie tutte le informazioni per poter affrontare una sessione di gioco. Una volta seduti al tavolo, infatti, è importante capire il proprio ruolo all'interno dell'avventura. Da un lato troviamo l'Interprete, ovvero il Game Master di questo titolo. Dall'altro i giocatori, che vestono i panni dei Discendenti, ovvero di personaggi che scopriranno di essere imparentati con importanti Assassini del passato. Prima di approdare nel mondo dei TTRPG, Assassin's Creed è stato protagonista anche di un'espansione di Magic: The Gathering Assassin's Creed: Il Gioco di Ruolo ci è parso sin da subito interessante per la sua volontà di non farci interpretare un personaggio noto ai fan della serie o un singolo Assassino. L'opera di CMON permette infatti al pubblico di vestire un inedito Discendente, imparentato però con diversi Testimoni. I Testimoni sono figure dal passato che sono stati, appunto, "testimoni" di eventi importanti nella lotta contro i Templari. Una scelta che si è rivelata vincente e che ci ha permesso di viaggiare avanti e indietro nel tempo, esplorando diversi periodi storici in storie costruite su più piani narrativi. Senza voler essere troppo dispersivo, il TTRPG di Assassin's Creed è stato costruito attorno a una struttura molto regolare, suddivisa in Sequenze e Scene. Le Sequenze, che possono essere ambientate nel presente (Sequenze Contemporanee) o nel passato (Sequenze Simulate) sono assimilabili a degli episodi di una Serie TV e, per questo, devono portare avanti la storia generale. Dentro ogni Sequenza ci sono più Scene, che vengono giocate dagli utenti. Trattasi di vere e proprie situazioni da risolvere sfruttando le abilità dei personaggi. Una sorta di momento culminante della storia, che può portare a risvolti inaspettati. Questo approccio al gameplay evita i momenti morti e spinge l'Interprete e i Discendenti a lavorare insieme per portare avanti il racconto. Una soluzione molto "cinematografica", che funziona e che rende l'esperienza quasi "essenziale", perfetta anche per sessioni di gioco non troppo lunghe. È davvero encomiabile, inoltre, che questa struttura sia incastonata in una sua narrativa portata avanti proprio dal volume Guida all'Animus. Una narrativa fatta di testi da leggere, personaggi che arricchiscono l'universo di gioco e, più in generale, di un contesto solido e definito. Qualcosa che, purtroppo, nella saga videoludica si è un po' perso di recente e che qui, invece, appare evidentemente centrale. Il risultato finale è che questo primo libro del TTRPG di Assassin's Creed può risultare utile e interessante anche per chi non gioca ai Giochi di Ruolo. Un piccolo vademecum della saga, scritto con amore e con competenza da chi, evidentemente, apprezza l'universo creato da Ubisoft.

Un'applicazione per domarli tutti A supporto di questo grande progetto, gli autori hanno deciso di commissionare anche una Companion App che aiuti i giocatori a tenere traccia di tutte le informazioni. L'applicazione, disponibile originariamente in inglese e spagnolo, presenta una serie di personaggi pregenerati (disponibili anche in formato cartaceo in fondo alla Guida all'Animus) e offre la possibilità di creare una propria scheda dei Discendenti e dei Testimoni. Inutile dire che si tratta di un valido assist, che sicuramente si rivelerà utile... in futuro. Nonostante negli scorsi mesi fosse disponibile, al momento l'applicazione risulta però rimossa dai vari store digitali. Abbiamo quindi contattato Need Games, che ci ha confermato che l'app sta venendo aggiornata e che, quando sarà nuovamente disponibile, sarà loro premura localizzarla anche in italiano. Non appena questo avverrà, sarà nostra premura invece segnalarvi la cosa attraverso un paragrafo extra di questo box.

Eredità della Confraternita Il secondo libro del trittico pubblicato negli scorsi mesi si intitola Eredità della Confraternita e, al costo di circa trenta euro, permette di utilizzare i più celebri personaggi della saga nelle proprie avventure. In questo volume, infatti, troviamo tredici profili per altrettanti Assassini, con i consigli su come implementarli nelle varie sessioni di gioco e con diverse storie inedite da poter affrontare indossando le loro vesti. Siamo di fronte al prodotto più orientato verso il fan-service, con qualche elemento utile ai fini del gameplay, ma non necessario per giocare ad Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo. Nonostante questo, però, si tratta di un oggetto che i fan della saga vorranno a tutti i costi, vista la presenza di nuovi elementi narrativi e di splendide illustrazioni a corredo del tutto. La scheda del personaggio è tanto bella da vedere quanto utile in tutte le sue informazioni Più in generale, è evidente la cura riposta dagli autori nella costruzione dei personaggi. Personaggi che possono avere statistiche diverse per quattro differenti Approcci alle situazioni. Ogni giocatore, infatti, dovrà stabilire le capacità dei propri avatar in situazioni dinamiche, furtive o che necessitano di astuzia o competenze sociali. Questi punti, in aggiunta a vari modificatori dettati dall'equipaggiamento, dalle abilità e dalle caratteristiche dei personaggi, determineranno la possibilità di riuscita delle varie Sfide. Esiste però un elemento aleatorio legato al gameplay, ovvero la presenza dei dadi. Più è alto il valore di Approccio del personaggio e più è difficile che quest'ultimo riesca a superare prove di quel tipo. Nelle sfide, infatti, è necessario lanciare i sei dadi a sei facce acquistabili a parte (o presenti nell'app, oppure utilizzando sei D6 generici) e confrontare il numero associato al relativo simbolo con quello della prova. Si vuole affrontare una situazione con Approccio Dinamico, ma il personaggio è lento e presenta un punteggio pari a 4? Perfetto: si dovranno lanciare i sei dadi e ottenere almeno 4 simbolini Dinamico (associati al numero 2 nei D6 tradizionali). Questo sistema di gioco, denominato Match System, ci è parso fresco, rapido e divertente. Qualcosa di alternativo al ben più abusato D20. Nel TTRPG di Assassin's Creed è possibile visitare una vasta quantità di epoche, pescando a piene mani dalla saga videoludica. Come se non bastasse, gli autori hanno ben pensato di inserire un doppio sistema di crescita dei personaggi. Da un lato abbiamo la Sincronizzazione con i Testimoni, dall'altro l'Effetto Osmosi provata dai Discendenti. Procedere nell'avventura permette di portare avanti l'evoluzione di entrambi questi "ruoli", creando personaggi stratificati e, allo stesso tempo, coerenti con le tipologie di storie offerte dalla saga di Assassin's Creed. Un'attenzione non da poco, che rende questo titolo una sorta di unicum in questo settore.

Impara l'arte e non metterla da parte Al di là del gameplay, elemento cardine all'interno di un TTRPG, avere un occhio di riguardo nei confronti del comparto artistico è semplicemente fondamentale al giorno d'oggi. Fortunatamente, grazie a un sapiente mix di artwork provenienti direttamente dai materiali di Ubisoft e di nuove illustrazioni, Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo risulta un'opera artisticamente riuscita. Il merito va senza dubbio alla direzione artistica di Mathieu Harlaut, supportato però da due team italiani di grande talento. Da un lato, infatti, abbiamo Antonio De Luca e i talentosi autori di Quadra Studio. Dall'altro, invece, Angelo Peluso e gli incredibili illustratori di Grim Moon Studio. Due gruppi di altissimo livello, che da anni realizzano opere artistiche di grande valore e che vantano nei propri roster autori del calibro di Andrea Tentori Montalto, Melissa Spandri e Ivana Abbate. Insomma: se della saga Ubisoft amate anche solo il comparto artistico, questo trittico di volumi cartonati in formato A5 non deve mancare nella vostra libreria. Una cura che conferma per l'ennesima volta l'amore per i propri prodotti da parte di Need Games.

Forgiare la storia Il terzo e ultimo volume di questo nuovo progetto è Forgiare la Storia e, al prezzo di circa trentacinque euro, presenta al suo interno tre avventure complete da poter giocare in compagnia dei propri amici. Si tratta, a tutti gli effetti, di nuove storie ambientate nel mondo di Assassin's Creed. Storie che, seppur senza grandi colpi di scena, aggiungono nuovi dettagli e nuovi personaggi in un world building sempre più stratificato e ricco. A questo si aggiungono inoltre diversi spunti narrativi per dare vita ad altre campagne, risultando così un prodotto perfetto per tutti coloro che vogliono vestire i panni dell'Interprete. Interprete che, così facendo, potrebbe avere materiale utile per numerose sessioni di gioco, in parte pescando quanto offerto e in parte tramite le idee e i fatti storici citati nel libro. I manuali di Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo permettono di dare vita a un'infinità di nuove avventure Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo si distacca in parte dagli altri TTRPG proprio per la natura "contenuta" delle sue quest. Le varie campagne, suddivise nelle succitate Sequenze, riescono a mettere in scena scorci del passato molto interessanti, accompagnando i giocatori in partite spesso coerenti con l'opera originale per toni e atmosfere. Certo, è sempre possibile dare vita a situazioni assurde e comiche, ma la verità è che la struttura di gioco porta spesso il gruppo di giocatori a lavorare insieme per portare avanti il racconto. È molto più difficile, infatti, trovarsi di fronte ai momenti goliardici tipici di Dungeons & Dragons e, piuttosto, si ha spesso la sensazione di star vivendo una sorta di sconfinato gioco da tavolo. Un gioco fatto di regole ben precise e che necessita di "serietà" per essere goduta appieno. Nel corso delle nostre numerose sessioni abbiamo notato che anche persone poco avvezze alla Storia o poco interessate al brand di Assassin's Creed si sono fatte prendere la mano da questo Gioco di Ruolo da Tavolo. Un risultato che non fa che confermare la bontà del lavoro svolto dagli autori e l'incredibile potenziale dell'universo targato Ubisoft. Un potenziale che, in attesa di nuove informazioni sui futuri titoli della saga, è ora tutto nelle mani del pubblico, che potrà così dare vita alle proprie, personali, avventure nel mondo di Assassin's Creed.

Il marchio di qualità offerto da Need Games Se finora abbiamo elogiato il lavoro svolto dagli autori e dal team artistico, ci sembra però giusto dedicare un paragrafo anche alla straordinaria cura riposta nell'edizione italiana da parte di Need Games. Un lavoro che passa dall'ottima traduzione di Gino Barone alla cura nell'impaginazione di Roberta Cinque. Il tutto senza nulla togliere all'intero team dall'azienda nostrana, che ha richiesto anche la consulenza storica di Laura Cardinale per evitare qualsiasi tipo di incongruenza. Lo schermo dell'Interprete e le varie statuette rimangono, purtroppo, esclusive del Pre-Order di CMON Insomma: è palese l'amore nei confronti del proprio lavoro da parte di tutta la squadra. Una squadra che da anni si occupa di importare grandi titoli dall'estero, di produrre nuove avventure tutte italiane e di lavorare a stretto contatto con IP videoludiche come The Witcher e/o Fallout. Se pensate che stiamo esagerando, non dovete far altro che provare di vostro pugno quanto affermato. A questo link potete trovare la Scheda del Personaggio e a questo, invece, le Carte Testimone, in modo da godervi appieno il QuickStart, disponibile gratuitamente per tutti. L'avventura Programma di addestramento Animus è infatti un ottimo modo per testare il Match System, per comprendere le basi del TTRPG e per capire se e quali volumi di Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo recuperare. Segnaliamo, infine, che la recente crisi che ha colpito CMON difficilmente permetterà a questo progetto di espandersi ulteriormente in futuro. Al di là delle carte fisiche di personaggi e abilità (in arrivo a breve), pare quindi che questi tre libri saranno l'unico contenuto dedicato a questo progetto che potremo giocare. Un peccato, ma che potrebbe far piacere a tutti coloro che sono spaventati da saghe infinite e da progetti che richiedono continue spese anno dopo anno.

Conclusioni Digital Delivery Sito Ufficiale Prezzo 39,90 € / 29,90 € Acquistalo qui Multiplayer.it 9.0 Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo è un TTRPG rispettoso del materiale originale e in grado di ritagliarsi una propria nicchia di appassionati. Il target di riferimento è evidentemente il giocatore amante della saga Ubisoft, ma siamo certi che potrebbe coinvolgere ed entusiasmare anche coloro che non sono mai stati interessati alla guerra tra Assassini e Templari. Se, inoltre, siete tra coloro che si lamentano della mancanza di storyline ambientate nel presente, questo progetto può fare al caso vostro. La possibilità di creare Discendenti e Testimoni differenti, infatti, permette la creazione di avventure su più linee temporali. Il risultato finale è, insomma, davvero encomiabile. Assassin's Creed: il Gioco di Ruolo è l'ennesimo titolo che dimostra il potenziale della saga Ubisoft. Saga che, speriamo, possa tornare ai fasti del passato, ricordando a tutti perché sia tanto amata da milioni di giocatori sparsi per tutto il mondo.