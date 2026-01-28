Il primo aggiornamento di sistema di PS5 del 2026 aggiunge una nuova caratteristica

Sony ha diramato il primo aggiornamento di sistema per PlayStation 5 del 2026 , numero 26.01-12.60.00.06, che, incredibilmente, non si limita a sistemare qualche bug rendendo il sistema più stabile. Cioè, fa anche quello, ma aggiunge anche una funzionalità alla console, che vi farà sicuramente piacere e che rende consigliato il download. In particolare, viene migliorata l'esperienza d'uso nel Welcome Hub, ma non solo.

L'aggiornamento pesa appena 1,3 GB e dovrebbe essere già disponibile quando accenderete la console. Nel caso non lo fosse, aspettate perchè dovrebbe arrivare a breve.

PlayStation 5 si aggiorna

La nota di rilascio spiega subito la nuova funzionalità: adesso è possibile passare direttamente dal widget Attività amici nel Welcome Hub ai giochi a cui stanno giocando i suddetti.

È anche possibile attivare le conferme di lettura, per mostrare agli altri giocatori quando avete letto i loro messaggi. Per attivare le conferme di lettura, bisogna andare su Impostazioni > Utenti e account > Privacy > Visualizza e personalizzare le impostazioni sulla privacy. Nella sezione "Comunicazione e multiplayer", impostate "Mostra conferme di lettura agli altri giocatori su PS5 e sull'app PlayStation" su Consenti.

Inoltre, sono stati migliorati i messaggi e l'usabilità di alcune schermate e sono state apportate migliorie alle prestazioni e alla stabilità del software di sistema.

Insomma, il 2026 inizia meglio del previsto per gli utenti PlayStation 5, quantomeno dal punto di vista del firmware della loro console.