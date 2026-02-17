0

Fa dormire il suo personaggio per 1.000 anni in Stardew Valley per ricreare l'attesa per Haunted Chocolatier

Un giocatore ha avuto la strana idea di far dormire il suo personaggio per 1000 anni in Stardew Valley, per ricreare l'attesa per Haunted Chocolatier.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/02/2026
Haunted Chocolatier
Stardew Valley
Stardew Valley
L'attesa per l'aggiornamento 1.7 di Stardew Valley e per il nuovo progetto dello sviluppatore ConcernedApe, Haunted Chocolatier, sembra infinita ai fan. Un giocatore ha trovato un modo davvero originale per rappresentarla e ingannare il tempo: dormire per 1.000 anni consecutivi in Stardew Valley.

Un modo originale di giocare

L'impresa è stata realizzata dall'utente Reddit "Holozard" che l'ha condivisa online. Il nostro ha creato un personaggio, chiamato Sleepy, e ha ribattezzato la sua fattoria "Sleepwell Farm". Senza fare assolutamente nulla e rimanendo con soltanto le 500 monete d'oro iniziali, è passato dalla Primavera dell'Anno 1 quella dell'Anno 1000 andando a letto ogni giorno.

Dopo un millennio di sonno, la fattoria è risultata completamente invasa dalla vegetazione, da funghi giganti, da meteoriti e, soprattutto, da erbacce, mentre gli animali, come le galline, sono apparse comprensibilmente molto arrabbiate.

Per riuscire nell'eroica impresa, Holozard ha lasciato la sua Nintendo Switch accesa per oltre 25 giorni consecutivi, usando un controller con tasto turbo e un elastico per automatizzare i movimenti, al costo però di crash occasionali e di un forte "stick drift". Insomma, ha danneggiato la console, ma volete mettere la soddisfazione?

Non tutto il male viene per nuocere, comunque, perché vendendo i funghi nati sulla mappa, il nostro ha guadagnato circa mezzo milione di monete. Certo, immaginiamo che Sleepy si sarà svegliato con la vescica leggermente gonfia, ma cosa importa? Qualsiasi sacrificio è giustificato dal compimento di imprese destinate a diventare virali per mezza giornata.

