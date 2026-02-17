Un nuovo accessorio per Nintendo Switch 2 permette di giocare con una mano sola

A onor del vero, sul mercato esistono già prodotti con scopi simili, come il Vigrip 2, ma la proposta di Gametech punta a distinguersi come accessorio "universale" : utilizzabile sia da destrimano che da mancini e compatibile anche con la modalità mouse dei nuovi controller.

Il produttore di accessori Gametech ha presentato un'impugnatura regolabile per i Joy‑Con 2 di Nintendo Switch 2 che consente di giocare usando una sola mano . Una soluzione utile per chi ha subito un infortunio, convive con una disabilità o semplicemente vuole tenere libera l'altra mano per mangiare uno snack, usare lo smartphone o altro ancora.

Un accessorio per tutte le esigenze

L'impugnatura è composta da due gusci in cui inserire i Joy‑Con 2, collegati da una cerniera a incastro posizionata sul retro. Questa può bloccarsi in tre angolazioni diverse, permettendo di usare entrambi i controller con una sola mano e adattandosi a varie esigenze e a un'ampia gamma di giochi, secondo il produttore.

Qui sotto trovate un filmato che mostra la semplicità dell'assemblaggio e diversi scenari d'uso, il tutto accompagnato, in modo piuttosto curioso, da una musica epica e pomposa di sottofondo.

È evidente che il sistema non possa offrire la stessa comodità e precisione del gioco a due mani, soprattutto nei titoli che richiedono rapidità e tempismo negli input, e richiederà un po' di pratica per essere padroneggiato. Tuttavia, sulla carta rappresenta una soluzione interessante per chi, per necessità o preferenza, vuole giocare con una sola mano.

Il "One‑Handed Grip" di Gametech, almeno per ora, è disponibile solo sul mercato giapponese, dove viene venduto a 2.750 yen, pari a poco meno di 15 euro, con la speranza che prima o poi arrivi anche nei nostri lidi. Come già accennato online si trovano anche altri accessori simili, ma non tutti garantiscono la stessa versatilità d'uso.