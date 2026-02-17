God of War, facciamo il punto della situazione sulla serie PlayStation

Un action 2D appena pubblicato, il remake della vecchia trilogia e una serie TV all'orizzonte: diamo uno sguardo al presente e al futuro del Fantasma di Sparta.

Siamo tutti affezionati al buon Kratos. Sin dal 2005, anno di debutto del Dio della Guerra su PlayStation 2, la serie di Sony ha saputo appassionare un gran numero di videogiocatori affascinati dall'intrigante rilettura dei miti greci, galvanizzati da un gameplay immediato e profondo al punto giusto, attratti dal carisma di un protagonista risoluto e tormentato quanto basta per offrire molteplici chiavi di lettura al suo deicidio. Laddove il secondo episodio seppe espandere sapientemente la formula, titoli come Chains of Olympus ebbero il grande merito di arricchire con calcolata progressione una lore che ha sempre avuto come cardine principale l'avidità che ha spinto il protagonista a vendere la sua anima ad Ares. La figura antieroica di Kratos, condannata all'eterna sofferenza per i peccati di cui si è macchiato, ha poi conosciuto una svolta profonda nel 2018, con quel God of War che non si limitò a ridisegnare gli equilibri che da sempre gestivano meccaniche e prospettive del sistema di combattimento. Con la sostituzione del pantheon dell'antica Grecia con quello norreno, tono e tematiche trattate si sono adeguate al nuovo corso imposto ai PlayStation Studios, una direttiva quasi totalmente focalizzata a proporre esperienze che, in modo anche sbrigativo, sono state definite cinematografiche. Il piano sequenza lungo quanto l'avventura stessa fu metafora e significante di un'epopea intima, emotiva, personalissima e anche per questo ancora più straziante. Atreus non è solo un figlio da crescere e proteggere: è una seconda chance per chi pensava di non meritarne più una; è la possibilità di poter rimediare agli errori del passato; è la speranza di un futuro non infettato dalle scelte compiute dal vecchio, e possibilmente sepolto, Dio della Guerra. Lo State of Play dello scorso 12 febbraio ha messo in chiaro che Kratos è ben lontano dall'andare in pensione, ancora cardine e fulcro di tutto ciò che il marchio PlayStation offrirà al suo pubblico nel futuro e anche nel presente, visto il lancio a sorpresa di Sons of Sparta. In attesa di ulteriori notizie, vale la pena fare il punto della situazione su cosa sia plausibile aspettarsi dal marchio di Sony da qui ai prossimi anni.

Passato e presente Per quanto apprezzato e ben valutato dalla critica di tutto il mondo, God of War Ragnarök non ha convinto all'unanimità quanto e come seppe fare il diretto predecessore. Pur vendendo oltre 15 milioni di copie, un numero di tutto rispetto beninteso, anche in termini prettamente performativi non ha bissato il successo dell'episodio pubblicato nel 2018, che invece ha saputo superare quota 23 milioni.

I motivi di una ricezione lievemente più fredda sono molteplici, per quanto sfuggenti, impalpabili, in buona parte estremamente soggettivi. Un level design a tratti inutilmente intricato. Una trama non sempre condotta con i giusti ritmi. Un gameplay che non ha saputo rinnovarsi quanto auspicato. Molti attribuiscono questa flessione al precoce abbandono del progetto da parte di Cory Barlog, impegnato ormai da anni a sviluppare non si sa bene cosa. Per altri, la formula di gioco risultante dalla rivoluzione messa in atto da Santa Monica con il capitolo del 2018 avrebbe raggiunto una perfezione tale da non poter essere più replicabile, un po' come accaduto alla serie di Metroid Prime, che dopo lo strepitoso esordio non è stata più in grado di uguagliare quel grado di magnificenza e l'impatto che ebbe sul pubblico. Anche il presente di God of War non è completamente privo di nuvole. Sons of Sparta è stato accolto in modo contrastante. Premesso che parliamo di un prodotto giocato e completato da una ridottissima percentuale di videogiocatori, è innegabile che la percezione di questo "passion project", così come è stato definito durante lo State of Play del 12 febbraio, è stata più quella di un "side project". Per non dire di progetto a basso budget.

Tra le parti più criticate di God of War Ragnarök, quelle in cui il videogiocatore vestiva i panni di Atreus Per quanto non si possa ritenere fonte autorevole in questo senso, David Jaffe, originario creatore di God of War, non ha tardato a dire la sua a proposito. Sebbene abbia ammesso candidamente di non averlo finito, sebbene il tono eccessivamente polemico faccia perdere credibilità al buona parte del discorso, è innegabile che citando Blasphemous e Ninja Gaiden: Ragebound abbia dato adito e corpo ai desideri di chi si auspicava toni più maturi e in linea con il resto della serie, oltre che una resa artistica più accorta e ricercata. Senza entrare nell'ambito delle valutazioni qualitative, non è assolutamente questa la sede, Sons of Sparta è stato percepito con sentimenti divergenti da buona parte dell'utenza. La svolta bidimensionale, in chiave action e metroidvania, è sempre stata tra i sogni di tanti fan. Eppure, in molti speravano in un approccio quantomeno diverso. Secondo David Jaffe non c'era alcun bisogno di fare luce sull'adolescenza di del Fantasma di Sparta, momento della storia in cui Kratos non era ancora Kratos, sostanzialmente God of War, insomma, (ri)parte da qui. Da un Ragnarök e un Sons of Sparta che hanno generato emozioni contrastanti. Pur con la solita attenzione ai dettagli, nonostante gli innegabili valori produttivi messi in campo, la sensazione è che la serie stia attraversando un momento di lieve flessione. Una sensazione che, a ben vedere, permea l'intera produzione Sony in questa generazione targata PlayStation 5.