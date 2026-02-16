Pokémon Pokopia spiega come funziona il multigiocatore su Nintendo Switch 2

Una spiegazione è arrivata da Takuto Edagawa, game director di Pokémon Pokopia, che ha parlato con la testata giapponese Famitsu.

Pokémon Pokopia è un'avventura in stile life simulator, nella quale curare la propria isola, accogliere nuovi Pokémon e divertirsi da soli o in compagnia. Per molti la modalità multigiocatore è la più interessante, ma esattamente come funzionerà?

Come funziona il multigiocatore di Pokémon Pokopia

Edagawa ha spiegato che è possibile fare due cose: o visitare l'isola principale di un altro giocatore, legata alla modalità storia, oppure entrare in un'isola indipendente completamente slegata dai progressi della campagna principale.

Il secondo tipo di isola di Pokémon Pokopia permette ai giocatori di "lavorare assieme" per svilupparla e darle una nuova forma, a seconda dei gusti del gruppo. La parte più interessante però è che il proprietario di questa isola slegata dalla storia non deve obbligatoriamente essere online per far sì che gli altri vi accedano.

Il team di Pokémon Pokopia chiama questa versione del gioco "Cloud Island" (letteralmente, L'isola nuvola, ma il riferimento è al fatto che l'isola è caricata sul cloud). Si tratta in altre parole di server persistenti e completamente online, simili ai server privati di Minecraft. Edagawa afferma che questa modalità è stata pensata per non costringere i giocatori di Pokémon Pokopia a doversi faticosamente organizzare per essere online tutti assieme, in base alle necessità del creatore dell'isola.

Infine, per caso volete sapere quanto dura Pokémon Pokopia? Il director lo svela, ma dice che c'è molto da fare dopo aver finito la storia.