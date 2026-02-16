.hack//Z.E.R.O. è stato annunciato da CyberConnect2 con un primo trailer ufficiale

Il ritorno della serie .hack

Purtroppo le sequenze sono abbastanza confuse e di per sé il filmato non ci dice molto sulla natura del titolo, ma il semplice annuncio è già sufficiente per far gioire i fan. Per ora CyberConnect2 ha confermato soltanto che lo sviluppo è nelle primissime fasi e che il gioco sarà realizzato e auto‑pubblicato internamente. Non sono state indicate le piattaforme di riferimento, né un periodo di uscita indicativo.

Per chi non lo sapesse, .hack è una serie multimediale che unisce videogiochi, anime e romanzi in un unico universo narrativo. Al centro c'è The World, un MMORPG fittizio in cui eventi misteriosi all'interno del gioco iniziano ad avere ripercussioni nel mondo reale. La serie nasce nei primi anni 2000 con due cicli principali: la quadrilogia originale (Infection, Mutation, Outbreak, Quarantine) uscita tra il 2002 e il 2003, e la trilogia G.U. del 2006‑2007, poi rimasterizzata come Last Recode nel 2017. Entrambe propongono action RPG con dungeon generati da parole‑chiave e una forte componente narrativa. Parallelamente, anime come .hack//Sign e .hack//Roots ampliavano la storia da altri punti di vista, creando un'esperienza transmediale unica per l'epoca.

Oggi .hack è considerata da alcuni come una serie di culto, ricordata per l'atmosfera particolare e per il suo approccio pionieristico al racconto cross‑mediale. CyberConnect2 ha più volte espresso il desiderio di riportarla in vita e ora, con .hack//Z.E.R.O., quel momento è finalmente arrivato.