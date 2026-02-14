2

Pokémon Pokopia avrà un Pokédex da completare, ma sarà un po' diverso

Pokemon Pokopia non è un classico capitolo di Pokémon, ma questo non significa che rinuncerà a una delle funzioni tipiche della serie, il Pokédex. Funzionerà però in un modo nuovo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/02/2026
The Pokémon Company si sta preparando a pubblicare il primo gioco di Pokémon del 2026 (che sarà tra l'altro anche una esclusiva di Nintendo Switch 2). Parliamo ovviamente di Pokemon Pokopia, uno spin-off in stile life simulator.

Sarà in altre parole qualcosa di molto diverso dalla saga principale, che si fonda su meccaniche da gioco di ruolo a turni. Non per questo, però, Pokemon Pokopia eviterà di inserire il Pokédex. Non aspettatevi però funzioni esattamente come quello dei titoli regolari.

Come funziona il Pokédex in Pokemon Pokopia

Pokémon Pokopia avrà un Pokédex, ma considerando che non siamo un allenatore che cattura creature ma un Ditto che assume varie sembianze non può chiaramente funzionare esattamente come i predecessori.

Non catturare i Pokémon non significa però che non li si possa "collezionare", in qualche modo. Ditto userà le proprie capacità per rinvigorire l'isola e creare nuovi habitat per le creature, che saranno così attirate dall'esterno. A questo punto entra in gioco il Pokédex di Ditto: terrà traccia degli amici che ci siamo fatti e darà una serie di informazioni su di essi, indicando ad esempio l'habitat preferito e le rispettive abilità.

Ditto imparerà infatti alcune capacità pratiche dai Pokémon che incontrerà, che potranno essere usate per migliorare o esplorare l'isola. Il Pokédex permetterà anche di capire quante altre creature si possono incontrare.

Vi domandate infine quanto dura Pokémon Pokopia? Il director lo svela, ma dice che c'è molto da fare dopo aver finito la storia.

