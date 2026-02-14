L'annuncio del remake di Assassin's Creed IV: Black Flag potrebbe avvenire ad aprile

Parlando dei sei giochi cancellati recentemente da Ubisoft, l'informatore Tom Henderson ha riportato anche delle nuove informazioni sul remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, che stando a delle nuove voci di corriodio che ha raccolto, dovrebbe essere presentato ad aprile 2026.
Si tratta di una finestra di annuncio compatibile con quanto dichiarato dalla compagnia, che ha parlato di due progetti in corso di sviluppo rinviati al prossimo anno fiscale. Considerando che quello attuale si chiuderà il 31 marzo 2026, aprile potrebbe essere perfetto per presentare il remake.
I giochi cancellati
Per quanto riguarda i sei giochi cancellati, ecco quanto Henderson è riuscito a carpire dalle sue fonti:
Prince of Persia: The Sands of Time Remake - Cancellato dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2020.
- Project Ether - In sviluppo dal 2019, poi cancellato, ma in parte evolutosi in un progetto più recente. Si ritiene fosse in sviluppo presso
Ubisoft Halifax.
- Project Pathfinder - Precedentemente noto come Project U.
- Project Crest - Uno sparatutto extraction ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.
Assassin's Creed Rebellion- Interruzione del supporto.
- Assassin's Creed Singularity - Un nuovo gioco mobile della serie Assassin's Creed.
In generale, anche se per la maggior parte erano titoli che non erano stati nemmeno annunciati, si tratta di nomi emersi in diverse fughe di notizie, di cui quindi si conosceva lo sviluppo. Stupisce la quantità di giochi della serie Assassin's Creed che erano in sviluppo, considerando che ce ne sono ancora diversi attivi.