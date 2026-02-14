L'annuncio del remake di Assassin's Creed IV: Black Flag potrebbe avvenire ad aprile

Parlando dei sei giochi cancellati recentemente da Ubisoft, l'informatore Tom Henderson ha riportato anche delle nuove informazioni sul remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, che stando a delle nuove voci di corriodio che ha raccolto, dovrebbe essere presentato ad aprile 2026.

Si tratta di una finestra di annuncio compatibile con quanto dichiarato dalla compagnia, che ha parlato di due progetti in corso di sviluppo rinviati al prossimo anno fiscale. Considerando che quello attuale si chiuderà il 31 marzo 2026, aprile potrebbe essere perfetto per presentare il remake.