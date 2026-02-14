Inizia il ritiro dei vecchi maestri: Konno e Tanabe lasciano Nintendo

Durante questa generazione, era scontato si sarebbero ritirati alcuni maestri Nintendo: si inizia con Tanabe e Konno. Ripercorriamo le loro carriere.

Un anno fa avevamo scritto che la generazione di Switch 2 sarebbe stata l'ultima ad accogliere in massa i designer che hanno scolpito l'identità di Nintendo: impossibile immaginare altri scenari, vista l'età dei soggetti coinvolti. Nel corso del tempo, i creativi che hanno plasmato i giochi per NES e SNES, creando quel brodo primordiale da cui sarebbero scaturite la maggior parte delle serie Nintendo, sono passati dai ruoli di direzione a quelli di produzione. Questi creativi, insomma, non dirigono un progetto letteralmente da anni: la loro importanza, tuttavia, non è per questo da sottostimare. Anche escludendo dal discorso Shigeru Miyamoto, che per qualità e quantità esula dagli standard dell'azienda, è palese quanto la loro produzione sia stata determinante nel trasmettere il DNA Nintendo da gioco a gioco, da autore ad autore. Il valore delle informazioni condivise sarà fondamentale per far sì che i loro successori, in assenza dei mentori, siano in grado di ricreare quella qualità, e soprattutto quell'identità, che amano gli appassionati della società giapponese. Se nel passaggio da una generazione all'altra si sarà perso "qualcosa" del DNA Nintendo, tuttavia, lo sapremo soltanto tra qualche anno. Oggi ci concentriamo sui primi due maestri che, per questioni di età, hanno deciso di lasciare la grande N: ci riferiamo a Hideki Konno e Kensuke Tanabe. Con una fondamentale distinzione: il primo ha ufficializzato che lascerà l'azienda, il secondo che Metroid Prime 4: Beyond sarà il suo ultimo gioco. In sintesi, questo significa che Tanabe potrebbe restare ancora per qualche tempo nel direttivo della società, concentrandosi, in misura minore, ma similmente a quanto sta facendo Miyamoto, sull'esportazione dei brand al di fuori del mondo dei videogiochi. Del resto ha messo le mani su moltissime IP, recependo e plasmando l'identità di Metroid Prime, Donkey Kong Country e Luigi's Mansion come forse nessun altro sviluppatore giapponese.

Super Mario Bros. 2 Sono due i giochi che legano direttamente le carriere di Hideki Konno (classe 1965) e Tanabe (1963): ci riferiamo a Super Mario Bros. 2 (versione occidentale), originariamente detto Yume Kojo: Doki Doki Panic, e Luigi's Mansion. A quest'ultimo ci arriveremo, mentre Doki Doki Panic è stato per entrambi il primo lavoro all'interno dell'azienda, essendo entrati tutti e due nel 1986, ormai quarant'anni fa. Tanabe, dopo aver studiato all'Osaka University of Arts, è andato a rinforzare il gruppo di direttori Nintendo dal background artistico, piuttosto che informatico o tecnico. Super Mario Bros. 2, il primo gioco per Nintendo sia di Konno, sia di Tanabe I due vengono immediatamente messi al lavoro fianco a fianco su Doki Doki Panic: un progetto nato dall'esigenza di sperimentare con lo scrolling verticale, piuttosto che (soltanto) con quello orizzontale. Il gioco ottiene la licenza di Yume Kojo da Fuji Television, e come protagonisti vengono utilizzate le mascotte della manifestazione: il titolo non si concentra soltanto sullo scrolling verticale, ma anche sul raccogliere e lanciare oggetti, e viene sviluppato sotto l'attenta supervisione di Shigeru Miyamoto. Pensando che Super Mario Bros. 2 (giapponese, da noi detto The Lost Levels) sarebbe stato inadeguato come seguito occidentale di Super Mario Bros., Arakawa, presidente della divisione americana dell'azienda, propone di "sciacquare" Doki Doki Panic nelle acque del Regno dei Funghi. E così nasce Super Mario Bros. 2, un titolo da molti sottovalutato proprio perché strano (per essere Super Mario), ma un grande platform nondimeno. Il direttore del progetto è Tanabe, e Konno il suo assistente. I due proseguono la collaborazione mariesca in Super Mario Bros. 3, entrambi come level designer, e Konno anche come co-direttore, sotto la coppia Miyamoto-Tezuka. Da questi due progetti, in cui dimostrano il loro valore, le loro carriere si dividono.

Hideki Konno La carriera di Hideki Konno è stata più tradizionale di quella di Tanabe: è stato uno dei designer Nintendo maggiormente attenti a garantire una qualità del sistema di controllo, e in generale d'interazione, in linea con le opere principali di Shigeru Miyamoto. E non è certo un merito da poco. Al contempo, si tratta di uno dei creativi che ha originato più proprietà intellettuali dopo Miyamoto stesso, Sakurai, e assieme al "giovane" Tsubasa Sakaguchi: è stato infatti il direttore sia del primo Mario Kart, sia del primo Luigi's Mansion. Hideki Konno a una conferenza alla GDC di qualche anno fa Dopo Super Mario Bros. 3, a differenza di Tanabe, continua a occuparsi dell'idraulico: lavora infatti al level design degli stage e della mappa di Super Mario World (nel frattempo, aveva anche diretto il suo primo titolo, Ice Hockey). Nel 1990 esce la sua opera più importante, che avrebbe segnato per sempre la sua carriera: Super Mario Kart, appunto. È tra i direttori di Yoshi's Island (pur non quello centrale, che è Tezuka), ed è l'artefice principale del suo successore, il meno fortunato Yoshi's Story. Dirige anche Mario Kart 64, il primo titolo della serie che supporta quattro giocatori, e il già citato Luigi's Mansion, titolo di lancio per GameCube. Quanto Konno sia importante per il racing game Nintendo, è evidente anche e soprattutto dalla sua assenza: non mette mano, infatti, sul discusso Mario Kart: Double Dash!!, che segna anche un drastico calo nelle vendite. È l'unica generazione, crediamo non casualmente, in cui Super Smash Bros. supera - a livello commerciale - Mario Kart. In epoca Wii e DS, come manager di EAD 1, compie un fantastico lavoro nel ruolo di producer: traghetta online Mario Kart, riconducendolo al grande successo attraverso Mario Kart DS e Mario Kart Wii (rispettivamente, più di 20 e 35 milioni di copie vendute). In contemporanea a questi titoli, per volontà di Miyamoto, si occupa di un grande trionfo dell'era casual: Nintendogs. Nintendogs+Cats per Nintendo 3DS, prodotto da Konno esattamente come la console che lo ospita Grazie a questi grandi risultati, è lui a orchestrare, come producer, la realizzazione di Nintendo 3DS, il suo unico lavoro sul lato hardware. Rivedere adesso l'Iwata Asks tematico (per l'occasione filmato), genera un sentimento che definire nostalgico è limitativo. In quegli stessi anni, durante la produzione di Mario Kart 7 e 8, si accorge di avere tra le mani un erede ideale, il giovane Kosuke Yabuki, a cui affida la "sua" saga. Tra il 2015 e il 2025 svolge il suo ultimo incarico per Nintendo: è il responsabile dell'intera area mobile dell'azienda, per quanto concerne EPD. Qui alterna grandi successi commerciali a opere poco riuscite. In generale, non si può dire che abbia chiuso in gloria: l'area mobile non ha trovato stabilità, né una direzione ben definita.