Lo studio di Den of Wolves e GTFO ha annunciato dei licenziamenti

10 Chambers , lo studio di sviluppo di GTFO e Den of Wolves , ha annunciato un giro di licenziamenti , come parte di una "significativa ristrutturazione" interna. Lo studio svedese ha dichiarato in un comunicato che i tagli coinvolgeranno un "numero elevato" di dipendenti e che la decisione è stata presa nell'interesse di Den of Wolves, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Il bene del progetto

Un portavoce di 10 Chambers ha affermato: "Possiamo confermare che stiamo rivedendo a fondo il nostro modo di lavorare e l'organizzazione dello studio, affinché Den of Wolves possa diventare il gioco che merita di essere."

Ha anche aggiunto: "Questo purtroppo comporta una ristrutturazione significativa dello studio, che impatta un gran numero di ruoli, inclusi diversi co-fondatori. Riconosciamo che questi cambiamenti sono difficili e li stiamo affrontando con attenzione. Per rispetto di tutte le persone coinvolte, non commenteremo le singole situazioni. Restiamo concentrati sulla visione di Den of Wolves."

È stato inoltre precisato che Ulf Andersson e Simon Viklund rimarranno alla guida dello studio. "Quando avremo notizie più concrete da condividere, lo faremo attraverso i nostri canali ufficiali." All'inizio della settimana, uno dei co-fondatori di 10 Chambers, Hjalmar Vikström, aveva annunciato l'addio alla società, senza però fare riferimento alla ristrutturazione e ai licenziamenti. 10 Chambers è stata fondata nel 2015 da ex designer della serie Payday. Il suo primo titolo, lo sparatutto cooperativo GTFO, è stato un successo commerciale e nel 2020 lo studio ha venduto una quota di maggioranza al colosso cinese Tencent.