0

Lo studio di Den of Wolves e GTFO ha annunciato dei licenziamenti

Ci sono problemi anche per 10 Chambers, lo studio di Den of Wolves e GTFO, che ha annunciato un giro di licenziamenti, legati alla ristrutturazione della compagnia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/02/2026
Den of Wolves non ha ancora una data d'uscita
GTFO
GTFO
News Video Immagini

10 Chambers, lo studio di sviluppo di GTFO e Den of Wolves, ha annunciato un giro di licenziamenti, come parte di una "significativa ristrutturazione" interna. Lo studio svedese ha dichiarato in un comunicato che i tagli coinvolgeranno un "numero elevato" di dipendenti e che la decisione è stata presa nell'interesse di Den of Wolves, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Il bene del progetto

Un portavoce di 10 Chambers ha affermato: "Possiamo confermare che stiamo rivedendo a fondo il nostro modo di lavorare e l'organizzazione dello studio, affinché Den of Wolves possa diventare il gioco che merita di essere."

Ha anche aggiunto: "Questo purtroppo comporta una ristrutturazione significativa dello studio, che impatta un gran numero di ruoli, inclusi diversi co-fondatori. Riconosciamo che questi cambiamenti sono difficili e li stiamo affrontando con attenzione. Per rispetto di tutte le persone coinvolte, non commenteremo le singole situazioni. Restiamo concentrati sulla visione di Den of Wolves."

Den of Wolves è stato mostrato brevemente con un nuovo trailer pieno di piombo Den of Wolves è stato mostrato brevemente con un nuovo trailer pieno di piombo

È stato inoltre precisato che Ulf Andersson e Simon Viklund rimarranno alla guida dello studio. "Quando avremo notizie più concrete da condividere, lo faremo attraverso i nostri canali ufficiali." All'inizio della settimana, uno dei co-fondatori di 10 Chambers, Hjalmar Vikström, aveva annunciato l'addio alla società, senza però fare riferimento alla ristrutturazione e ai licenziamenti. 10 Chambers è stata fondata nel 2015 da ex designer della serie Payday. Il suo primo titolo, lo sparatutto cooperativo GTFO, è stato un successo commerciale e nel 2020 lo studio ha venduto una quota di maggioranza al colosso cinese Tencent.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo studio di Den of Wolves e GTFO ha annunciato dei licenziamenti