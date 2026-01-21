Il remake di Assassin's Creed: Black Flag pare sia stato rinviato: a riferirlo è il noto leaker Tom Henderson, parlando di un posticipo che potrebbe essere di diversi mesi. La notizia appare spiacevole a maggior ragione perché la data di uscita del rifacimento sarebbe stata imminente.

Secondo Henderson, infatti, l'atteso rifacimento dell'avventura con protagonista Edward Kenway sarebbe entrato in fase gold nelle prime settimane di febbraio e avrebbe fatto il proprio debutto il 19 marzo.

Ad ogni modo, per il momento quella del leaker è solo una supposizione fatta incrociando alcune informazioni: Ubisoft ha annunciato che fra i giochi che avrebbero ricevuto ulteriori miglioramenti sul piano dello sviluppo c'è un titolo non ancora annunciato che era pianificato per l'anno fiscale 2026.

Il punto è che il remake di Assassin's Creed: Black Flag è l'unico prodotto che corrisponde a questi criteri, almeno stando ai dettagli in possesso di Henderson, ed è dunque molto probabile si tratti di lui.