Ubisoft cancella Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, altri cinque giochi e non solo

Ubisoft ha annunciato di aver cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e altri cinque videogiochi , oltre ad aver rimandato altri sette videogiochi e aver chiuso due studi di sviluppo.

Cosa accade a Ubisoft e ai suoi team

I giochi cancellati includono il già citato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, che è stato rimandato a più riprese, insieme a un gioco mobile e altri quattro giochi non annunciati, di cui tre sarebbero state IP originali. Non si sa quali sono i sette giochi rimandati, ma uno di questi era previsto per l'arrivo entro aprile 2026, mentre ora arriverà prima di aprile 2027. I rimandi sono pensati per migliorare la qualità.

Assassin's Creed rimane una della saghe di punta di Ubisoft

Inoltre, Ubisoft ha confermato la chiusura degli studi di sviluppo di Halifax e Stockholm, come già annunciato in precedenza. La compagnia sta considerando l'idea di vendere alcuni dei propri asset. In generale, sta accelerando la riduzione dei costi con l'obiettivo di ridurli di €200 milioni nei prossimi due anni.

Inoltre, ha confermato le cinque "case creative" che gestiranno i progetti in modo indipendente. La prima di queste è Vantage Studios, sussidiaria parzialmente controllata da Tencent che è stata aperta lo scorso anno e che controllerà Rainbow Six, Assassin's Creed e Far Cry. Le altre case creative sono:

CH2, dedicata ai giochi sparatutto competitivi e cooperativi (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell...)

CH3, che si occupa di "esperienze Live selezionate" (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones...)

CH4, focalizzata su giochi narrativi e fantasy (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil...)

CH5, che punterà a "riottenere uno spazio nei giochi casual e per famiglie" (Just Dance, Uno, Hasbro...)

In aggiunta, Ubisoft ha quattro nuove IP in sviluppo, incluso il MOBA March of Giants da poco comprato da Amazon. Ogni casa creativa avrà la propria leadership e la responsabilità di gestire il proprio portfolio di IP (sviluppo, pubblicazione, oneri finanziari): l'obiettivo è di rendere la catena decisionale più rapida e ottenere quindi giochi migliori.

Le varie case creative saranno supportate da un "Network creativo", un team che condividerà l'esperienza e fornirà supporto allo sviluppo, così come da un gruppo dedicato ai "servizi chiave" come tecnologia, QA, localizzazione e non solo. Specifici studi di sviluppo dell'attuale Ubisoft saranno assegnati alle varie case creative e altri al Network creativo.