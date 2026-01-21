Ubisoft ha svelato i dati di vendita di Assassin's Creed e i suoi franchise maggiori

Ubisoft ha pubblicato nuovi dati di vendita relativi ai suoi franchise principali, a partire naturalmente dalla sua serie di punta: Assassin's Creed, che ha raggiunto l'impressionante traguardo di 220 milioni di copie vendute, cifra che include anche l'ultimo capitolo, Assassin's Creed Shadows.

Le informazioni arrivano da un documento che riepiloga il 2025 della compagnia (diverso da quello in cui è stata annunciata la cancellazione del remake di Prince of Persia e altri giochi). Nel report si legge anche che la serie ha superato i 155 milioni di giocatori unici: oltre 34 milioni provengono da Assassin's Creed IV: Black Flag, seguiti dai 20 milioni di Valhalla.