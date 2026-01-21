Ubisoft ha svelato i dati di vendita di Assassin's Creed e i suoi franchise maggiori

Ubisoft ha pubblicato nuovi dati di vendita relativi ai suoi franchise principali, a partire naturalmente dalla sua serie di punta: Assassin's Creed, che ha raggiunto l'impressionante traguardo di 220 milioni di copie vendute, cifra che include anche l'ultimo capitolo, Assassin's Creed Shadows.
Le informazioni arrivano da un documento che riepiloga il 2025 della compagnia (diverso da quello in cui è stata annunciata la cancellazione del remake di Prince of Persia e altri giochi). Nel report si legge anche che la serie ha superato i 155 milioni di giocatori unici: oltre 34 milioni provengono da Assassin's Creed IV: Black Flag, seguiti dai 20 milioni di Valhalla.
I numeri degli altri franchise
Dietro Assassin's Creed, al secondo posto per vendite complessive troviamo Just Dance, con oltre 80 milioni di copie e ben 12,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Terzo gradino del podio per Far Cry, che supera i 60 milioni di copie vendute a partire dal secondo capitolo. Seguono Tom Clancy's Ghost Recon con 40 milioni di unità, Splinter Cell con oltre 30 milioni, e Rabbids con 20 milioni.
Nel documento non compaiono invece i dati di altri franchise importanti come Rayman, Watch Dogs (che conta comunque più di 50 milioni di utenti unici) e Rainbow Six Siege, forte di una community che supera gli 85 milioni di giocatori. Impressionante anche la crescita di Brawlhalla, che pur non trattandosi di vendite, registra oltre 120 milioni di giocatori unici.