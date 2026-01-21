Quarantine Zone: The Last Check è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming

Nel mezzo di una crisi globale, tu sei l'ultima linea di difesa. In Quarantine Zone: The Last Check, prendi il controllo di un checkpoint strategico durante un'epidemia zombie . Il tuo compito? Decidere chi entra, chi resta fuori... e chi non dovrebbe più camminare. Il gioco è attualmente disponibile su Instant Gaming con uno sconto interessante. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.

Analizza, giudica, sopravvivi

Armato di strumenti d'avanguardia e intuito, dovrai controllare i sopravvissuti uno ad uno: riconoscere sintomi d'infezione, fermare il contrabbando, separare gli infetti dai sani e decidere chi mettere in quarantena o spedire al laboratorio. Ogni errore può costare caro: un singolo infetto potrebbe distruggere tutto.

Ma il checkpoint è solo l'inizio. Sarà fondamentale gestire le risorse della tua base: energia, cibo, medicine e armi. Con l'arrivo di nuovi sopravvissuti, il campo si espande, e con esso anche le responsabilità. Potrai persino usare gli infetti come cavie per sbloccare nuovi strumenti... se sei disposto a sacrificare qualche vita.