Quarantine Zone: The Last Check ha venduto davvero bene, stando ai dati ufficiali

L'editore Devolver Digital e lo studio di sviluppo Brigada Games hanno annunciato i primi dati di vendita di Quarantine Zone: The Last Check , che è andato davvero bene. Dalla sua uscita, avvenuta il 12 gennaio di quest'anno, Quarantine Zone ha venduto oltre 500.000 copie . Si tratta di un ottimo risultato per una produzione molto piccola come questa, che non ha sicuramente bisogno di vendere milioni di copie per rientrare dei costi di sviluppo.

Miglioramenti in arrivo

"Quando abbiamo iniziato questo viaggio, poco più di un anno fa, non avremmo mai pensato di ricevere un supporto così grande da parte di tutti i giocatori che hanno provato il nostro gioco, dei creator che lo hanno raccontato sui loro social media e di tutte le persone che si sono raccolte attorno al progetto fin dal suo annuncio." Hanno scritto gli sviluppatori in un aggiornamento su Steam.

La grafica con l'annuncio delle copie vendute

Chiaramente il team ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno acquistato il gioco, garantendo che: "mentre continuiamo lo sviluppo di QZ, stiamo guardando tutti i bug segnalati". Gli sviluppatori hanno anche ricordato che dal lancio hanno già pubblicato diversi hotfix per risolvere i problemi più grossi, ma intendono "continuare a rendere il gioco sempre più fluido per tutti i giocatori."

"Quando riterremo che il gioco sia in condizioni migliori, sposteremo l'attenzione sull'aggiunta di nuovi contenuti rispetto a quelli attualmente disponibili. Condivideremo i nostri piani nelle prossime settimane, quando saremo pronti, quindi restate sintonizzati."