Netflix annuncia un accordo in esclusiva con MAPPA, autori di Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen

Si parla di " oltre 190 paesi " coinvolti nell'iniziativa, che immaginiamo siano praticamente tutti quelli raggiunti dal servizio di video in streaming in questione, sulla spinta del grande successo che gli anime stanno riscuotendo tra gli abbonati a Netflix.

Netflix ha annunciato una partnership strategica con MAPPA , celebre studio di animazione giapponese autore di titoli noti come Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen , per la distribuzione in esclusiva di varie produzioni del proprio catalogo in 190 paesi nel mondo.

Un accordo per dare nuovo respiro alle produzioni anime

In base a dati recenti, sembra che oltre la metà degli utenti abbonati a Netflix guardino normalmente anime, il cui pubblico è triplicato nel corso degli ultimi cinque anni, spingendo la compagnia a investire ulteriormente in questo ambito.

Kaata Sakamoto di Netflix e Manabu Otsuka di MAPPA

L'accordo con MAPPA rientra in questa visione, e riguarda peraltro uno degli studi di animazione più noti e apprezzati, oltre a possedere i diritti per alcuni dei franchise più famosi al mondo.

Tra questi ricordiamo Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, L'Attacco dei Giganti, Ranma 1/2, Tokyo Ghoul e Kakegurui Twin, ma sono solo alcuni nell'ampia produzione dello studio, che verranno probabilmente inseriti nell'accordo di esclusiva con Netflix.

Manabu Otsuka, Presidente e CEO di MAPPA, ha riferito al riguardo: "Abbiamo già collaborato con Netflix in passato su vari progetti, ma questa partnership ampliata si basa sulla convinzione fondamentale di MAPPA di essere uno studio indipendente, sia dal punto di vista creativo che commerciale".

"Gli studi di animazione giapponesi devono guidare in modo proattivo ogni fase, dalla comprensione delle esigenze del pubblico globale e lo sviluppo dei progetti, fino al raggiungimento degli spettatori e all'espansione delle attività correlate. MAPPA si impegna ad approfondire la collaborazione con Netflix, puntando a una partnership a lungo termine vantaggiosa per entrambe le parti".

Da parte di Netflix, il VP dei contenuti in Giappone, Kaata Sakamoto, ha commentato: "MAPPA è uno studio straordinario che ha continuamente intrapreso sfide audaci e raggiunto forme di espressione senza precedenti. Noi di Netflix apprezziamo la passione e la dedizione dei creatori. Combinando l'approccio unico di MAPPA alla produzione di anime con la portata globale di Netflix e il coraggio di assumersi dei rischi, essenziale per creare contenuti avvincenti, speriamo di ampliare ulteriormente le possibilità dell'anime".