The Last Faith, il metroidvania ispirato a Bloodborne, riceve oggi una grossa espansione gratis

Contrariamente a quanto potesse sembrare in un primo momento, il DLC è gratuito, dunque può essere scaricato liberamente da tutti coloro che possiedono il gioco base, e amplia notevolmente i contenuti dell'originale.

Il gioco è un metroidvania con elementi in stile soulslike , che sembra alquanto ispirato a Bloodborne come ambientazioni e atmosfere, ma si distingue comunque per una buona struttura e un'integrazione riuscita degli elementi action RPG sulla meccanica da avventura platform.

Sono passati ormai oltre due anni dall'uscita, ma The Last Faith continua evidentemente a essere supportato da PlayStack e gli sviluppatori di Kumi Souls Game, che lanciano oggi la grossa espansione gratuita Awakened Ancients .

Tante novità che arricchiscono il gioco

Come possiamo vedere nel trailer riportato qui sotto, l'aggiunta non si limita a un semplice aggiornamento con aggiustamenti e migliorie, ma si tratta di una vera e propria espansione con nuovi contenuti e funzionalità che donano nuova linfa a The Last Faith su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il DLC gratuito introduce la modalità Dungeon, accessibile una volta sbloccato il Nighthunter's Grappling Claw, attraverso una nuova area presente nell'Oxnevylle Manor. Si tratta di una nuova modalità nella quale possiamo utilizzare 3 nuovi personaggi e scoprire armi inedite ed equipaggiamenti combattendo contro boss e nemici vari, fino a ricevere una nuova skin.

Viene inoltre inserita la modalità New Game +, che arricchisce il gameplay dopo aver concluso la storia una prima volta, consentendo di proseguire con Eryk o uno dei tre nuovi personaggi introdotti nella modalità Dungeon. Aumenta progressivamente di difficoltà a ogni nuova run completata.

La modalità Boss Rush consente di affrontare in sequenza tutti i boss del gioco uno dietro l'altro, inclusi anche alcuni scontri opzionali, il tutto utilizzabile con il protagonista principale o gli altri tre personaggi e fruibile solo dopo aver terminato la storia.

Infine, l'espansione Awakened Ancients introduce la Torre della Disperazione, anche questa accessibile dopo aver completato il gioco nella sezione "extra". È una modalità survival che richiede di sopravvivere il più a lungo possibile contro ondate progressive di nemici.

L'espansione Awakened Ancients di The Last Faith era stata annunciata lo scorso novembre ed è ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox, mentre arriverà a breve anche su Nintendo Switch, dopo un leggero ritardo.