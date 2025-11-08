The Last Faith: annunciato Awakened Ancients, l'espansione del metroidvania soulslike

PlayStack e gli sviluppatori di Kumi Souls Game hanno annunciato Awakened Ancients, un'espansione a pagamento dell'action GDR con elementi metroidvania e soulslike The Last Faith.
Il DLC sarà disponibile a partire dal 20 gennaio su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam). Per il momento i dettagli scarseggiano, con il team di sviluppo che promette che svelerà di più sui nuovi contenuti a mano a mano che ci avvicinerano alla data di uscita tramite i profili social e canali della community.
Un teaser trailer ci offre un primo assaggio delle nuove sfide del DLC
Nel frattempo, l'espansione Awakened Ascienents è stata presentata assieme a un breve teaser trailer che mostra il giocatore alle prese con nuovi nemici e boss. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.
Pubblicato nel novembre 2023, The Last Faith è un action in 2D che fonde lo stile metroidvania con meccaniche soulslike e caratterizzato da un'estetica gotica e oscura. Il gioco segue le vicende di Eryk, un uomo afflitto da una misteriosa malattia del sangue e si ritrova a esplorare la città maledetta di Mythringal, in cerca di risposte e redenzione. Il gameplay ruota attorno all'esplorazione non lineare, al combattimento tecnico e alla progressione del personaggio. Il sistema di combattimento è profondo e variegato, con armi da mischia, magie e armi da fuoco, e richiede precisione e strategia.