The Last Faith: annunciato Awakened Ancients, l'espansione del metroidvania soulslike

Un teaser trailer ci offre un primo assaggio delle nuove sfide del DLC

Nel frattempo, l'espansione Awakened Ascienents è stata presentata assieme a un breve teaser trailer che mostra il giocatore alle prese con nuovi nemici e boss. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Pubblicato nel novembre 2023, The Last Faith è un action in 2D che fonde lo stile metroidvania con meccaniche soulslike e caratterizzato da un'estetica gotica e oscura. Il gioco segue le vicende di Eryk, un uomo afflitto da una misteriosa malattia del sangue e si ritrova a esplorare la città maledetta di Mythringal, in cerca di risposte e redenzione. Il gameplay ruota attorno all'esplorazione non lineare, al combattimento tecnico e alla progressione del personaggio. Il sistema di combattimento è profondo e variegato, con armi da mischia, magie e armi da fuoco, e richiede precisione e strategia.