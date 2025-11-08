Devolver Digital non demorde e rilancia la sfida a Rockstar Games: pubblicherà un gioco al lancio di GTA 6

Tutto è iniziato il 26 marzo scorso, quando l'editore ha lanciato il guanto di sfida su X (ex Twitter): " Pubblicheremo un gioco lo stesso identico giorno e momento del lancio di GTA 6 ." Il motivo? Un mistero, ma chi conosce Devolver Digital sa che le trovate fuori dagli schemi sono parte integrante della sua identità.

Il secondo rinvio di GTA 6 non ha fatto cambiare idea a Devolver Digital , che conferma la sua singolare, e per certi versi folle, sfida a Rockstar Games: pubblicherà un nuovo gioco lo stesso giorno dell'uscita del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto.

Sfida rinviata al 19 novembre 2026, si spera

Quando a maggio GTA 6 è stato rinviato per la prima volta al 2026, Devolver aveva prontamente aggiornato la propria tabella di marcia per allinearla a quella di Rockstar. E lo ha fatto di nuovo ora che il kolossal è stato posticipato (si spera per l'ultima volta) al 19 novembre 2026, accompagnando l'annuncio con un messaggio diretto ai "rivali": "Non potete sfuggirci."

In un mercato dove la maggior parte dei grandi publisher scappa a gambe levate dalla finestra di lancio di GTA 6, serviva davvero un "eroe" senza paura. E, tutto sommato, la strategia ironica e provocatoria sembra funzionare: la sfida ha attirato l'attenzione del pubblico e alimentato la curiosità.

Al momento non sappiamo di preciso quale sarà il fantomatico gioco pubblicato da Devolver Digital in concomitanza con GTA 6. C'è chi specula potrebbe trattarsi di Enter the Gungeon 2, il bullet hell di Dodge Roll, il cui lancio è previsto proprio durante il corso del prossimo anno.