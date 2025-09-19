Devolver Digital ha lanciato i suoi saldi su Steam, The Plucky Squire, Cult of the Lamb e tante altre offerte

Tempo di saldi su Steam per l'editore Devolver Digital (dal 18 al 25 settembre), che ha messo in offerta buona parte del suo catalogo, compresi alcuni giochi molto recenti, con sconti che arrivano fino al 90%. Considerando che ci sono diversi giochi stupendi da poter comprare a prezzi concorrenziali, quindi vale decisamente la pena di vedere alcune offerte.
Alcune offerte
Tra i titoli più venduti in sconto, vengono segnalati Cult of the Lamb a 11,49 euro invece di 22,99 euro (-50%), lo sparatutto Mycopunk a 11,99 euro invece di 14,99 euro (-20%), l'eccellente Inscryption a 7,99 euro invece di 19,99 euro (-60%), il simpatico The Plucky Squire a 14,99 euro invece di 29,99 euro (-50%), Gorn 2 a 15,99 euro invece di 19,99 euro (-20%) e tanti altri ancora.
Ma le offerte non finiscono qui. Ad esempio potete acquistare The Talos Principle 2 a 8,69 euro invece di 29,99 euro (-70%), Children of the Sun a 5,91 euro invece di 14,79 euro (-60%), Card Shark a 5,85 euro invece di 19,50 euro (-70%) e Gunbrella a 5,17 euro invece di 14,79 euro (-65%).
Ci sono anche dei giochi in super offerta, che vengono via al prezzo di un caffé o poco più.
Ad esempio Loop Hero costa 2,95 euro, Pikuniku costa 2,55 euro, Broforce costa 2,95 euro, Titan Souls costa 1,47 euro, Gato Roboto costa 1,16 euro, Downwell costa 0,74 euro, Stories Untold costa 0,97 euro, Serious Sam Classic: The Second Encounter costa 0,97 euro e così via.
Non vi resta che andare sulla pagina dei saldi di Devolver Digital e vedere se c'è qualcosa che fa al caso vostro.