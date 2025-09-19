Kojima conferma nuovi annunci per l'evento Beyond the Strand

Sebbene paia che l'evento sia focalizzato sul passato, ci sarà anche uno scorcio del futuro .

Come vi avevamo già segnalato, Kojima Production ha svelato che condurrà un evento chiamato Beyond The Strand , di cui sapevamo molto poco. Parliamo al passato perché Kojima stesso ha svelato qualche nuovo dettaglio al riguardo.

Cosa ha detto Kojima sull'evento Beyond The Strand

Tramite i social media, Kojima ha spiegato che Beyond The Strand è un "evento per i fan per celebrare il decimo anniversario di Kojima Productions e le 'connessioni' che sono state creature tra tutti i "Sam" [ndr, il protagonista di Death Stranding] e chiunque sia stato coinvolto nel progetto".

Kojima continua dicendo: "Sarà un raduno 'Strand" nel quale guardiamo ai dieci anni passati e pensiamo ai prossimi dieci anni" Durante Beyond The Strand ci sarà spazio per "ospiti speciali" così come "un accenno ai progetti futuri" di Kojima Productions. C'è quindi anche solo una minima possibilità che verrà detto qualcosa riguardo a opere come OD (prodotto da Microsoft) e magari persino Physint (prodotto da Sony).

È anche possibile che si parli di tutt'altro, magari riguardo a qualcosa che non è minimamente videoludico, oppure ci sia spazio per qualche progetto dedicato a Death Stranding, come il film.

