Hideo Kojima svela la storia dell'uomo che gi ha cambiato la vita e lo ha reso uno sviluppatore

Nel mezzo di tutto questo, svela anche la persona che gli ha cambiato la vita e lo ha quindi spinto a diventare uno sviluppatore di videogiochi.

Hideo Kojima ha recentemente scritto un articolo per la rivista femminile giapponese An An, commentando il film Rokunin no Usotsuki na Daigakusei (Se studenti del college bugiardi) e ha spiegato che questa pellicola lo ha spinto a pensare ai suoi passati colloqui di lavoro , vissuti in gioventù.

La storia dell'uomo che ha cambiato la vita a Kojima

Kojima spiega che ha iniziato a cercare lavoro nel 1985, ma poiché proveniva da una università privata di secondo livello senza club sportivi, senza esperienze all'estero e senza connessioni, era in svantaggio. Spesso le compagnie lo rifiutavano vedendo presso quale università aveva studiato e anche se arrivava ai colloqui di gruppo veniva deriso quando affermava che scriveva romanzi.

Hideo Kojima

Di conseguenza, Kojima dovette iniziare a mentire per avere una possibilità nei colloqui: "tutti non avevano scelta se non nascondere chi erano e adattarsi alla compagnia, come un camaleonte". Il punto di svolta però arrivò quando fece un colloquio per un produttore di equipaggiamenti medici e Kojima decise di essere sincero. Ovviamente non venne assunto, ma il manager HR gli disse: "penso che saresti più adatto nel campo creativo, Kojima. Provaci".

Seguendo il consiglio, Kojima restrinse la ricerca di posti di lavoro nell'ambito ludico (videogiochi e giocattoli, per la precisione). In tali colloqui non dovette più mentire e alla fine nel 1986 ottenne un lavoro presso Konami, che poi portò alla creazione della serie Metal Gear.

Kojima conclude affermando che presto fu lui a essere dall'altro lato dei colloqui di lavoro e che non mentiva mai, a differenza di quanto fanno di norma gli intervistatori che devono dire ciò che vuole l'azienda e non ciò che pensano. Kojima però afferma di aver sempre ascoltato gli studenti che si proponevano per un lavoro (mentendo, come fanno tutti) e dando loro consigli se non erano adatti al lavoro, esattamente "come quell'HR manager, il cui nome non ricordo più, che mi ha cambiato la vita".