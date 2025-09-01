Kojima Productions annuncia un evento con "progetti futuri" e ospiti speciali: sarà condotto da Kojima stesso

L'evento avrà luogo al TOHO Cinemas Roppongi Hills, a Tokyo (Giappone) il 23 settembre 2025 : per partecipare sarà necessario acquistare i biglietti (7700 Yen, ovvero circa 45€), a partire dal 2 settembre (non sarà possibile acquistarlo in loco). L'evento dovrebbe durare circa due ore e mezza, stando al sito ufficiale.

Kojima Productions ha annunciato Beyond The Strand , una celebrazione dei 10 anni di attività della compagnia. Kojima stesso condurrà l'evento con invitati speciali, così come la presentazione di qualcosa dedicato ai progetti futuri della compagnia.

Cosa potrebbe essere mostrato all'evento di Kojima Productions

Il sito, oltre ai dettagli che vi abbiamo già indicato, non include altri dettagli se non il fatto che "più avanti" saranno indicati i dettagli delle dirette online. Sarà quindi possibile seguire il tutto senza andare in Giappone (un po' fuori mano, ammettiamolo).

Non è chiaro cosa potremo vedere, ma il fatto che si citino "futuri progetti" fa pensare a OD, il videogioco prodotto da Microsoft, così come Physint, il videogioco prodotto da Sony. Va però presa in considerazione l'idea che Kojima abbia in programma anche altri contenuti, come film e prodotti animati.

Il creativo giapponese ha più volte affermato di voler produrre qualcosa di diverso dai videogiochi, un film in primis, e sebbene Guillermo del Toro gli abbia detto di non farlo, non pare l'idea sia sfuggita dalla mente di Kojima. Infine, vi segnaliamo che Hideo Kojima gioca al massimo un videogioco all'anno perché sono troppo lunghi e a lui interessa la vita vera.