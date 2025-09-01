La co-op a schermo condiviso su Helldivers 2 è “tecnicamente possibile” per Arrowhead

Rispondendo a un utente sul Discord ufficiale di Helldivers 2, il CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, ha rivelato che questa funzionalità sarebbe in realtà "tecnicamente possibile" , ovvero non ci sarebbero ostacoli insormontabili dal punto di vista dello sviluppo.

Ma ai giocatori di Helldivers 2 la co-op split screen interessa veramente?

Prima di lasciarsi andare all'entusiasmo, è bene chiarire che non c'è nulla di concreto in lavorazione. Jorjani ha infatti precisato che la modalità split-screen è attualmente solo nella lista delle cose da "investigare" da parte del team, e ha espresso anche dei dubbi sull'effettivo interesse da parte della community. Del resto, con l'avvento del multiplayer online sempre meno persone sfruttano la co-op in split-screen, che di conseguenza via via è diventata sempre più rara.

"Tecnicamente è fattibile, ma non ho idea se sia una funzionalità che la gente desidera davvero. È nella nostra lista di cose da approfondire", ha scritto Jorjani.

Il messaggio di Shams Jorjani

A ogni modo, ora che la questione è stata sollevata, molto dipenderà dalla reazione dei fan. Se la community dovesse manifestare un forte interesse per la modalità a schermo condiviso, è possibile che Arrowhead decida di prenderla seriamente in considerazione. In fondo, Helldivers 2 è un gioco che vive della collaborazione tra giocatori e farlo fianco a fianco, sullo stesso schermo, potrebbe renderlo ancora più divertente.