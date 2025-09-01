La co-op a schermo condiviso su Helldivers 2 è “tecnicamente possibile” per Arrowhead

Helldivers 2 è interamente incentrato sul multiplayer cooperativo, con i giocatori chiamati a unire le forze per sopravvivere alle minacce letali della Super Terra. In questo senso, il titolo sembrerebbe perfetto per essere giocato fianco a fianco con un amico sullo stesso divano. Tuttavia, come accade per molti giochi moderni, lo sparatutto di Arrowhead Game Studios non supporta la co-op a schermo condiviso. Almeno, non ancora.
Rispondendo a un utente sul Discord ufficiale di Helldivers 2, il CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, ha rivelato che questa funzionalità sarebbe in realtà "tecnicamente possibile", ovvero non ci sarebbero ostacoli insormontabili dal punto di vista dello sviluppo.
Ma ai giocatori di Helldivers 2 la co-op split screen interessa veramente?
Prima di lasciarsi andare all'entusiasmo, è bene chiarire che non c'è nulla di concreto in lavorazione. Jorjani ha infatti precisato che la modalità split-screen è attualmente solo nella lista delle cose da "investigare" da parte del team, e ha espresso anche dei dubbi sull'effettivo interesse da parte della community. Del resto, con l'avvento del multiplayer online sempre meno persone sfruttano la co-op in split-screen, che di conseguenza via via è diventata sempre più rara.
"Tecnicamente è fattibile, ma non ho idea se sia una funzionalità che la gente desidera davvero. È nella nostra lista di cose da approfondire", ha scritto Jorjani.
A ogni modo, ora che la questione è stata sollevata, molto dipenderà dalla reazione dei fan. Se la community dovesse manifestare un forte interesse per la modalità a schermo condiviso, è possibile che Arrowhead decida di prenderla seriamente in considerazione. In fondo, Helldivers 2 è un gioco che vive della collaborazione tra giocatori e farlo fianco a fianco, sullo stesso schermo, potrebbe renderlo ancora più divertente.