Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono in forte sconto su AliExpress

Su AliExpress troviamo le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 a un prezzo molto basso. Con il nostro codice potete risparmiare ulteriormente!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/09/2025
Su AliExpress sono disponibili le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 a 223,99 €. Con il nostro codice MULTI18 potete risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 205,99 €. Se siete interessati, potete acquistarle direttamente attraverso questo link.

Il prodotto viene spedito dalla Spagna, con la consegna prevista entro pochissimi giorni (tra il 6 e l'11 settembre). Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie wireless Sony WH-1000XM5

Queste cuffie, proposte nella colorazione nera, sono particolarmente amate dagli utenti. La cancellazione del rumore avanzata, con l'audio ad alta risoluzione e la qualità di chiamata impeccabile, rendono questo prodotto un vero e proprio must-have, se siete alla ricerca di cuffie affidabili e adatte a qualsiasi circostanza. Ciascun padiglione è dotato di quattro microfoni, così i suoni indesiderati vengono eliminati in modo ancora più preciso. Il driver di precisione, inoltre, ottimizza la sensiblità alle alte frequenze, mentre la tecnologia LDAC consente l'ascolto in risoluzione per un suono ricco e convincente.

La batteria dura fino a 30 ore, quindi le cuffie sono perfette anche per i viaggi molto lunghi. Inoltre sono davvero confortevoli e leggere, con cuscinetti morbidi che avvolgono le orecchie e una vestibilità personalizzata. Sono presenti anche delle funzionalità aggiuntive, come Quick Attention, Speak-to-Chat e altre ancora.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
