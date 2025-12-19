Uno degli indie migliori dell'anno è scontatissimo su Instant Gaming: acquista Blue Prince ad un super prezzo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Blue Prince, uno degli indie migliori di questo 2025 che viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 40% ed un costo totale e finale d'acquisto di 17,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui sotto: Ricordiamo che il gioco è compatibile per Steam. Blue Prince è un videogioco di avventura e puzzle che unisce in modo originale elementi di strategia e meccaniche roguelike, sviluppato da Dogubomb e pubblicato da Raw Fury. Il titolo è arrivato il 10 aprile 2025 su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S.