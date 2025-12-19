Uno degli indie migliori dell'anno è scontatissimo su Instant Gaming: acquista Blue Prince ad un super prezzo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Blue Prince, uno degli indie migliori di questo 2025 che viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 40% ed un costo totale e finale d'acquisto di 17,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui sotto: Ricordiamo che il gioco è compatibile per Steam. Blue Prince è un videogioco di avventura e puzzle che unisce in modo originale elementi di strategia e meccaniche roguelike, sviluppato da Dogubomb e pubblicato da Raw Fury. Il titolo è arrivato il 10 aprile 2025 su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il cuore dell'esperienza è l'esplorazione di una misteriosa villa composta da stanze in continua trasformazione. Ogni giorno la mappa cambia, poiché il giocatore costruisce progressivamente la villa pescando carte casuali che rappresentano nuove stanze, ognuna con regole, enigmi e possibilità differenti.
L'obiettivo iniziale è raggiungere la leggendaria stanza numero 46, nascosta tra i corridoi mutevoli dell'edificio, ma il percorso è tutt'altro che lineare. Oltre alla sfida principale, la villa cela una ricca lore e numerosi segreti che possono essere scoperti e interpretati nel tempo, spingendo il giocatore a osservare con attenzione ogni dettaglio. Per scoprirne di più dai uno sguardo alla nostra recensione.