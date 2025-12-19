L'artbook di Clair Obscur: Expedition 33 verrà tradotto in italiano da Panini: lo ha annunciato Pix'n Love, confermando che l'adattamento nella nostra lingua arriverà nel corso del 2026 ma senza fornire ancora una data precisa per la pubblicazione.

Disponibile sia in edizione standard che in una lussuosa Collector's Edition, l'artbook include oltre trecento pagine di artwork che Sandfall Interactive ha utilizzato durante lo sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33, relativi a personaggi e scenari di gioco.

Le immagini, corredate da ampie descrizioni testuali che potremo appunto leggere in italiano, forniscono informazioni e dettagli sui protagonisti dell'avventura, fungendo da introduzione e/o da approfondimento rispetto all'affascinante lore che Sandfall Interactive ha creato per l'occasione.

È interessante notare che l'adattamento italiano dell'artbook arriverà nei negozi prima delle traduzioni in inglese e in tedesco, che sono state confermate in attesa di ulteriori dettagli: una volta tanto gli appassionati nostrani avranno la precedenza rispetto agli altri.