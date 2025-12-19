Hunter x Hunter: Nen x Survivor ha una data di uscita su iOS e Android

Bushiroad Games ha annunciato la data di uscita di Hunter x Hunter: Nen x Survivor, che sarà disponibile in formato free-to-play su iOS e Android a partire dal prossimo 18 febbraio. Sono aperte le pre-registrazioni su App Store e Google Play.

Basato sulla celebre opera di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter: Nen x Survivor punta a combinare azione frenetica, meccaniche roguelike e il fascino delle abilità Nen per dar vita a un'esperienza immediata, spettacolare e divertente.

Il gioco, che si ispira in maniera chiara a Vampire Survivors, attinge a piene mani dalla ricca lore dell'universo di Hunter x Hunter per portare sullo schermo i suoi personaggi più celebri e rappresentarne in maniera fedele le capacità e il repertorio.

La struttura roguelike di Nen x Survivor consente di costruire un set di abilità diverso durante ogni partita, grazie sia alle skill ottenibili casualmente, sia alle sinergie con i membri del party selezionati per l'occasione.