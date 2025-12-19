Hunter x Hunter: Nen x Survivor ha una data di uscita su iOS e Android

Bushiroad Games ha annunciato la data di uscita di Hunter x Hunter: Nen x Survivor, che sarà disponibile in formato free-to-play su iOS e Android a partire dal prossimo 18 febbraio. Sono aperte le pre-registrazioni su App Store e Google Play.
Basato sulla celebre opera di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter: Nen x Survivor punta a combinare azione frenetica, meccaniche roguelike e il fascino delle abilità Nen per dar vita a un'esperienza immediata, spettacolare e divertente.
Il gioco, che si ispira in maniera chiara a Vampire Survivors, attinge a piene mani dalla ricca lore dell'universo di Hunter x Hunter per portare sullo schermo i suoi personaggi più celebri e rappresentarne in maniera fedele le capacità e il repertorio.
La struttura roguelike di Nen x Survivor consente di costruire un set di abilità diverso durante ogni partita, grazie sia alle skill ottenibili casualmente, sia alle sinergie con i membri del party selezionati per l'occasione.
Una formula ben collaudata
Annunciato sollo poche settimane fa, Hunter x Hunter: Nen x Survivor è stato anche presentato con un nuovo trailer, realizzato da Bushiroad Games in occasione della Jump Festa 2026 e infarcito di sequenze di gameplay.
Dalle sequenze emerge senz'altro la semplicità di una formula decisamente collaudata, quella appunto di Vampire Survivors, che consente di controllare tutto con una sola mano, rendendo l'esperienza ideale per sessioni brevi ed estemporanee, come da tradizione per i mobile game.