Hunter x Hunter: Nen x Survivor è stato annunciato con un trailer da WonderPlanet e Bushiroad Games: si tratta del nuovo tie-in basato sull'opera di Yoshihiro Togashi, che arriverà sui dispositivi iOS e Android nel corso del 2026.
Come si può vedere nel filmato, il gioco si presenta come un'esperienza in stile Vampire Survivors, rigorosamente free-to-play, in cui avremo la possibilità di metterci al comando di diversi personaggi iconici della serie Hunter x Hunter.
Il nostro obiettivo sarà naturalmente quello di affrontare orde di nemici virtualmente interminabili, che continueranno ad avvicinarsi senza sosta nel tentativo di colpirci. Ricorrendo alle nostre abilità e ad alcune specifiche combinazioni, riusciremo a sopravvivere il più a lungo possibile?
Forte di un sistema di controllo semplificato, pensato per massimizzare l'accessibilità del gameplay, Hunter x Hunter: Nen x Survivor si pone come un action immediato ma dotato al contempo di un certo spessore, tutto da scoprire.
Un blockbuster che ha fatto scuola
In attesa di scoprire quale sarà il prossimo gioco dell'autore di Vampire Survivors, non c'è dubbio che il blockbuster di poncle abbia fatto scuola, dando vita a un sottogenere con cui anche gli sviluppatori di Hunter x Hunter: Nen x Survivor hanno deciso di cimentarsi.
In questo caso il gioco si focalizzerà in particolare sullo scontro con alcuni spettacolari boss e punterà a premiare gli utenti con una serie di illustrazioni inedite, realizzate appositamente per il progetto.