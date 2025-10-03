OnePlus 15: un nuovo leak rivela la data d'uscita sul mercato, è molto vicina

Un nuovo e recente leak ha rivelato ulteriori dettagli sulla data d'uscita di OnePlus 15: pare che sia davvero dietro l'angolo.

OnePlus sta alimentando l'attesa intorno al suo nuovo smartphone di punta, il OnePlus 15, descritto come un dispositivo destinato a ridefinire gli standard di longevità e prestazioni. Secondo un nuovo report pubblicato da 91Mobiles e basato su fonti industriali, il marchio cinese avrebbe fissato la data del lancio globale: l'evento internazionale si terrà il 13 novembre 2025. Prima di approdare sui mercati di tutto il mondo, però, il OnePlus 15 farà il suo debutto ufficiale in Cina, dove la presentazione dovrebbe avvenire il 27 ottobre 2025. Questa sequenza conferma la strategia già adottata dal brand in passato: prima una rivelazione riservata al pubblico domestico, seguita da un evento internazionale di risonanza globale.

OnePlus 15 data d'uscita e non solo: alcune anticipazioni A stuzzicare ulteriormente la curiosità, OnePlus ha già rilasciato alcune anticipazioni estetiche del dispositivo. In particolare, la nuova colorazione Sand Storm ha catturato l'attenzione degli appassionati, presentando un design elegante e ricercato che punta a distinguersi dalla concorrenza. OnePlus Nord 5, la recensione dello smartphone Android medio gamma che prova a rilanciare la serie Dal punto di vista delle prestazioni, il OnePlus 15 sarà equipaggiato con il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, successore dell'8 Elite. Questa scelta lo pone immediatamente al vertice del panorama Android, garantendo prestazioni di altissimo livello, efficienza energetica migliorata e supporto per le tecnologie più avanzate.