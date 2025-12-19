Il nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è dedicato agli Angeli Oscuri

Gli Angeli Oscuri sono i protagonisti del nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, che mostra il Capitolo degli Space Marine mentre affronta una serie di spettacolari scontri.
Intitolato non a caso "Figli di Caliban" in onore delle origini di Lion El'Jonson, l'enigmatico primarca degli Angeli Oscuri cresciuto appunto su questo pianeta, il video consente di dare un'ulteriore occhiata alle meccaniche strategiche e alle unità disponibili nel gioco.
Le armature verde scuro dei Dark Angels spiccano sul campo di battaglia, mentre i componenti di questa fazione affrontano i nemici con ferocia ma anche rigore, rispettando la disciplina tattica che da sempre caratterizza il loro Capitolo.
Sappiamo peraltro che Warhammer 40.000: Dawn of War 4 introdurrà una novità assoluta per la serie, consentendoci di controllare direttamente il Primarca Lion El'Jonson nelle fasi finali della campagna dedicata agli Space Marine.
Un atteso ritorno
Annunciato durante l'ultima edizione della Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si pone come l'atteso ritorno di una serie leggendaria, che con i primi capitoli firmati Relic Entertainment ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo.
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi quando abbiamo provato Warhammer 40.000: Dawn of War 4, sviluppare questo nuovo capitolo rappresenta un vero e proprio sogno che si avvera per i ragazzi di King Art Games.
Il gioco sarà disponibile su PC nel corso del 2026, ma per il momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.