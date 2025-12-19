Il nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è dedicato agli Angeli Oscuri

Un atteso ritorno

Annunciato durante l'ultima edizione della Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si pone come l'atteso ritorno di una serie leggendaria, che con i primi capitoli firmati Relic Entertainment ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi quando abbiamo provato Warhammer 40.000: Dawn of War 4, sviluppare questo nuovo capitolo rappresenta un vero e proprio sogno che si avvera per i ragazzi di King Art Games.

Il gioco sarà disponibile su PC nel corso del 2026, ma per il momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.