ACER: trasparenza e dettaglio, una pagina dedicata mostra TGP, MGP, Mux Switch e altro sui laptop dell'azienda

In particolar modo, quando si tratta di periferiche da gaming , la scelta può essere ancora più complessa; questo perché quella stessa periferica dovrà plasmarsi ad una serie di esigenza che, però, risultano essere forse fin troppo personali. Talmente tanto personali che talvolta le informazioni a disposizione non riescono soddisfare pienamente i più classici dubbi e le più classiche perplessità pre-acquisto che attanagliano tutti.

La pagina web che ACER mette a disposizione è incentrata sui laptop da gaming presenti e disponibili all'interno del proprio catalogo . Banalmente, i dati indicati sono: il prodotto, il modello, il modello di scheda video, la velocità di clock, il PredatorSense Boost OC, la TGP, la Dynamic Boost, la MGP e la presenza o meno dello switch.

ACER: considerazioni ed esempi

Stando a quanto riportato all'interno della tabella, è possibile constatare una serie di differenze fondamentali fra alcuni laptop, ad esempio: per quanto concerne le due versioni di Predator Helios 16 AI, è possibile scoprire in modo dettagliato le differenze che intercorrono in termini di velocità di clock, PredatorSense Boost OC, TGP e MGP tra il modello con 5090 e con 5070 Ti.

ACER Predator Helio 16 AI

Un caso particolarmente interessante, invece, riguarda l'ACER Nitro V 14 AI che segnala la presenza del MUX Switch per entrambi i modelli e poi le uniche differenze dei due modelli in termini di velocità di clock, PredatorSense Boost OC. Tutta questa serie di informazioni, dunque, in particolar modo per gli utenti maggiormente consapevoli, possono rappresentare un elemento di approfondimento e di trasparenza in più che può sicuramente fare la differenza nella fase pre-acquisto di un prodotto, e che è resa disponibile anche da altre aziende con il dettaglio della potenza TGP di tutte le GPU NVIDIA per laptop.