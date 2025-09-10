Apple MacBook Pro, accordo esclusivo con Samsung: produrrà i display AMOLED per i modelli 2026

La scelta di adottare questa tecnologia rappresenta un passo avanti per la linea professionale dei laptop Apple, che fino a oggi ha puntato soprattutto su display LCD e, più di recente, su pannelli mini-LED. L'ingresso degli AMOLED potrebbe segnare un'evoluzione significativa in termini di qualità visiva e gestione energetica.

Le indiscrezioni dalla Corea

Secondo le informazioni emerse, l'accordo non riguarda soltanto le dimensioni dei pannelli, ma anche i volumi produttivi e la tempistica, che anticipano l'avvio di una fase di sperimentazione già entro il prossimo anno. I modelli interessati sarebbero le versioni da 14 e 16 pollici del MacBook Pro, con una produzione stimata tra i 2 e i 3 milioni di unità nel corso del 2026. Si tratta di cifre importanti, che confermano la volontà di integrare in modo esteso la nuova tecnologia e non limitarsi a un test su piccola scala.

MacBook Pro 2025

La responsabilità della produzione è affidata a Samsung Display, già partner di lunga data di Apple per gli schermi destinati a iPhone e altri dispositivi. In questo caso, la collaborazione assume un carattere esclusivo, a testimonianza di una strategia precisa volta a garantire continuità e stabilità nella catena di fornitura.

I primi prototipi dovrebbero vedere la luce entro la fine del 2025. Saranno realizzati nello stabilimento A6 di Samsung, un impianto di nuova generazione con tecnologia 8.6-Gen, progettato per ottimizzare la produzione di pannelli di grandi dimensioni. Questa fabbrica rappresenta uno degli investimenti più rilevanti di Samsung Display negli ultimi anni e sarà cruciale per rispettare le tempistiche concordate.

Il passaggio agli AMOLED potrebbe portare diversi vantaggi per l'utenza professionale dei MacBook Pro. I pannelli di questo tipo offrono neri profondi, contrasto elevato e maggiore efficienza energetica rispetto agli LCD. Inoltre, la loro struttura consente di ottenere colori più saturi e tempi di risposta più rapidi, elementi che possono rivelarsi decisivi per chi utilizza il portatile in ambiti come la grafica, il montaggio video o la produzione musicale.

Allo stesso tempo, rimangono aperte alcune incognite, come i costi di produzione e la durata dei pannelli su dispositivi concepiti per un uso intensivo e prolungato. Intanto Apple valuta display tandem OLED per gli iPhone: LG spinge, ma quando potrebbero arrivare?