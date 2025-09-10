iPhone 17 Pro, scopriamo le principali novità e le differenze con gli altri modelli

In occasione dell'evento Awe Dropping, Apple ha presentato anche i nuovi iPhone 17 Pro . Tra le principali novità troviamo il ritorno alla struttura in alluminio, una fotocamera a tutta larghezza sul retro (con un restyling piuttosto evidente) e una batteria più grande. Ma quali sono le differenze con gli altri modelli? Vediamo tutti i principali dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche e differenze con gli iPhone 16 Pro

Partiamo dal comparto fotografico. L'iPhone 17 Pro presenta un sistema a tre fotocamere, ma per la prima volta questo modello è dotato di sensori da 48 megapixel su tutte e tre le fotocamere. Anche il teleobiettivo è migliorato rispetto a quello da 12 megapixel dello scorso anno, considerando anche un sensore più grande del 56% e uno zoom ottico fino a 8x. Troviamo inoltre nuove fotocamere frontali con sensori quadrati per inquadrature dinamiche e registrazioni da più angolazioni.

iPhone 17 Pro

Le dimensioni dello smartphone non hanno subito un cambiamento significativo. Il 17 Pro ha infatti un display simile a quello del 16 Pro, quindi da 6,3 pollici, con frequenza d'aggiornamento fino a 120 Hz. A cambiare è la luminosità di 3.000 nit, presente su tutti i modelli di quest'anno. Rispetto allo scorso anno troviamo il chip A19 Pro da 3 nm con una CPU a sei core, rispetto al precedente A18 Pro. Anche la batteria è migliorata: 4.252 mAh per il Pro (+18,7% rispetto a iPhone 16 Pro) e 5.088 mAh per il Pro Max (+8,6% rispetto a iPhone 16 Pro Max).