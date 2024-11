ACER Predator Helios 18 2024: la recensione del portatile top di gamma con RTX 4090 e display Mini LED

Quando si parla di laptop da gaming di fascia alta, il mercato offre diverse soluzioni e tutti i produttori sono pronti a sfoggiare la propria ammiraglia, spesso equipaggiata con le migliori componenti disponibili e accompagnata da una serie di "plus" che arricchiscono la dotazione. Dopo aver messo alla prova l' ASUS ROG Strix Scar 18 , siamo pronti ad analizzare un altro portatile che, per dimensioni e configurazione, è in grado di rivaleggiare con le migliori configurazioni PC desktop: stiamo parlando dell'ACER Predator Helios 18, il top di gamma dell'azienda taiwanese che, nella versione 2024, porta in dote un processore Intel Core i9-14900HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, con tanto di display Mini LED da 1000 nit e una stazza che riesce a intimidire le migliori workstation. Le misure generose però, consentono di mettere sul piatto un sistema di raffreddamento imponente e funzionale, che permettono al laptop di raggiungere prestazioni importanti. Tutto questo al prezzo di listino di 3.499€ , un costo sicuramente alto ma decisamente conveniente rispetto alla media di mercato per questa fascia. Scopriamo insieme il nuovo portatile di ACER nella nostra recensione del Predator Helios 18.

I bollenti spiriti del laptop sono tenuti a bada da un generoso sistema di raffreddamento studiato "ad hoc" che può contare sull'intervento della tecnologia Liquid Metal e sulla quinta generazione di AeroBlade 3D : ventole dotate di ben 89 pale da 0.08 mm che in coordinazione con le heatpipe promettono un'efficienza migliorata del 10% rispetto alla passata iterazione. A fronte del comparto tecnico appena descritto, Predator Helios 18 è un laptop di altissimo profilo, in grado di sostenere carichi di lavoro estremamente impegnativi sia sul versante del gaming che su quello della produttività.

Sebbene non perfettamente bilanciato per i contesti professionali, il display consente un discreto margine di manovra anche per le operazioni di editing fotografico, senza la pretesa di raggiungere la fedeltà dei prodotti dedicati.

Predator Helios 18 può essere utilizzato in qualsiasi condizione di luce e offre una buona visibilità anche in ambienti estremamente luminosi. Le ottime prestazioni in-game trovano un'ulteriore conferma nell'utilizzo multimediale esteso: il pannello si esalta anche nella visione di film e in generale in tutti i contesti ricreativi.

Tra gli aspetti che caratterizzano ACER Predator Helios 18 come un top di gamma, va sicuramente annoverato il display da 18 pollici: lo schermo con tecnologia MiniLED è in grado di restituire una risoluzione di 2560 x 1600 pixel in 16:10 con refresh rate fino a 250 Hz e supporto a NVIDIA G-Sync, il tutto con una luminosità massima di 600 nit in SDR e di ben 1000 nit in HDR .

Laddove non arriva l'hardware, il software in dotazione può notevolmente bilanciare la situazione: il supporto a DTS:X , incluso nel pacchetto, offre un'ottima virtualizzazione sonora, specialmente in presenza di un buon headset, mentre la tecnologia proprietaria PurifiedVoice 2.0 consente di effettuare videochiamate e riunioni senza problemi grazie alla soppressione del rumore basata su AI, anche quando si utilizza il microfono integrato.

Proprio in virtù di questa caratteristica, l'audio migliora notevolmente alle prese con contenuti vocali e risulta generalmente buono anche nel gaming. Nulla da segnalare sul fronte della potenza: gli speaker sono in grado di superare gli 85 dB , anche se a volumi sostenuti il suono tende a diventare leggermente metallico.

Design

Le forme di ACER Predator Helios 18 esprimono in pieno la natura gaming del laptop, che non risparmia linee aggressive e LED distribuiti praticamente su ogni superficie, a partire dal grande logo Helios sul coperchio, per arrivare alla striscia posta nella parte posteriore del dispositivo.

Il sistema di illuminazione RGB circonda lo chassis di Acer Predator Helios 18

La parte frontale ospita la tastiera, anche questa completamente retroilluminata e personalizzabile su ogni singolo tasto, caratterizzata dai tasti MagKey 3.0. Sostanzialmente, i tasti WASD possono essere facilmente sostituiti con uno dei due kit inclusi nella confezione: il kit MagSpeed con tasti trasparenti molto reattivi e il kit MagClick con tasti in rilievo che simulano il feedback meccanico.

In generale il feedback della tastiera è ottimo, con una corsa dei tasti non troppo accentuata ma comunque presente e una superficie satinata molto piacevole al tatto. Un tasto dedicato nella parte superiore permette poi di accedere all'applicazione proprietaria per la gestione del laptop e può essere personalizzato per attivare la modalità turbo in maniera istantanea. Non manca il nuovo tasto Copilot per accedere alle funzionalità AI di Windows. Segnaliamo infine che il layout della tastiera è quello americano.

Le componenti sostituibili non si limitano ai tasti: Predator Helios 18 è infatti dotato di due "appendici" che proteggono le feritoie posteriori, agganciate tramite magnete. Nella confezione ne sono presenti due coppie, una di colore nero e una di colore grigio.



Acer Predator Helios 18 porta in dote il sistema MagKey 3.0 con ben tre kit differenti di tasti

Al di là dei "plus", la costruzione del laptop è da vero top di gamma, con chassis in metallo e finiture plastiche di alta qualità: il portatile è bilanciato, stabile e molto solido, il display si apre con una singola mano e può essere inclinato fino a 120°. Con il contributo dell'ottimo sistema RGB, il design risulta aggressivo senza però scadere nel pacchiano.

Come è facile immaginare, le dimensioni e il peso dell'Helios 18 sono molto generosi: con 404 x 311 x 28,9 mm, 3,25 Kg e un alimentatore da 330 W che da solo pesa più di 1 Kg, trasportare il gigante di ACER non è sicuramente un'impresa semplice e siamo spesso stati costretti a portarlo in giro con una borsa dedicata.