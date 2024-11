Sony e Kadokawa sempre più vicine: i giochi FromSoftware diventeranno esclusive PlayStation?

Prima di tutto, c'è da dire che l' acquisizione per Sony sembra avere rilevanza soprattutto dal punto di vista dell' intrattenimento in generale e arriverebbe peraltro alla fine di un processo di avvicinamento progressivo, che ha portato la casa di PlayStation ad ottenere sempre maggior peso come azionista di Kadokawa . Rientrerebbe nel progetto di forte espansione messo in piedi da Sony, che sembra voler diventare il nuovo polo di riferimento per quanto riguarda animazione, manga, cinema e TV in Giappone, dunque i riflessi sul mercato videoludico sarebbero degli elementi collaterali di notevole importanza, ma probabilmente non l'obiettivo principale della compagnia. Kadokawa è un vero e proprio colosso nell'ambito degli anime, dei manga, delle light novel e in generale dei contenuti multimediali tipici della cultura popolare nipponica, e rappresenterebbe un incremento enorme nel portfolio già in possesso di Sony, che dalla sua conta già su entità di enorme importanza come Aniplex e Crunchyroll.

Dopo le indiscrezioni trapelate da parte di Reuters e Nikkei, non proprio le fonti meno attendibili della storia, è arrivata oggi la conferma dell'interessamento di Sony all'acquisizione di Kadokawa, grossa holding che si occupa di intrattenimento a vari livelli in Giappone, e che sul fronte dei videogiochi risalta soprattutto per essere la compagnia che controlla FromSoftware. La notizia, sulle testate videoludiche, si è concentrata soprattutto su quest'ultimo aspetto, con la fatidica domanda: i giochi FromSoftware diventeranno esclusive PlayStation? Possibile, considerando il modus operandi standard di Sony, ma al momento è un po' difficile trarre conclusioni certe, considerando anche che tutta la questione è ancora in fase di discussione.

Un'acquisizione che punta a un impero multimediale

Kadokawa è il terzo editore del Giappone in termini di introiti e con un'esperienza estremamente consolidata nelle iniziative cross-media, cosa che tornerebbe molto utile ai piani di Sony, intenzionata a lanciare le proprietà intellettuali attraverso diversi ambiti, come abbiamo visto con i franchise PlayStation sul fronte cinematografico e televisivo. Proprio questo ambito potrebbe fornire più grattacapi a Sony: portando a termine un'acquisizione del genere è possibile che incappi nell'antitrust in patria, sebbene questa finora non sembra si sia mossa più di tanto a protezione del mercato, dunque difficilmente ingaggerà una dura battaglia. Tuttavia, potrebbe spingere Sony a considerare Kadokawa come un'entità autonoma, anche dopo l'acquisizione, cosa che potrebbe giocare a favore dell'idea di titoli multipiattaforma anche in seguito all'operazione.

Ci crediamo poco, considerando che Sony ci ha abituati a un approccio molto chiuso nei confronti della concorrenza, ma Bungie rappresenta già un precedente importante per quanto riguarda il mantenimento dell'autonomia di pubblicazione, e una formula simile potrebbe rimanere valida anche per i team di Kadokawa.

Danganronpa V3: Killing Harmony

Quantomeno, è difficile pensare che FromSoftware, dopo aver venduto 25 milioni di copie di Elden Ring e aver ottenuto un enorme successo anche su PC, possa tornare indietro ad essere un team che produce titoli in esclusiva, ma la posizione dominante di Sony sul mercato console internazionale, e la sua volontà di ingaggiare battaglia con Nintendo in patria, la rende alquanto minacciosa per i concorrenti. Si può pensare che i franchise che hanno già raggiunto le altre piattaforme continuino ad essere considerati multipiattaforma, ma nulla impedirebbe a Sony di imporre che le nuove proprietà intellettuali di FromSoftware escano solo su PlayStation.

Per quanto riguarda gli altri team come Spike Chunsoft, Acquire e Gotcha Gotcha Games, sebbene di minore richiamo rispetto a FromSoftware, potrebbero risultare fondamentali per fornire a Sony quel supporto di videogiochi di produzione nipponica che è stato di fatto smantellato dalla precedente gestione, che ha portato alla chiusura dello storico Japan Studio, lasciando il solo Asobi a coprire questo fronte. Giochi di dimensione più piccola ma dotati di spiccate identità come quelli che escono da questi team (Danganronpa, Zero Escape, titoli su licenza di manga/anime) potrebbero avere grande importanza come elementi da inserire nella lineup first party di PlayStation Studios, dunque non è escluso che anche questi possano essere fatti diventare esclusive, nonostante il successo riscontrato finora soprattutto su Nintendo Switch e rappresentando potenziali armi per riconquistare terreno in Giappone. Insomma, l'acquisizione avrebbe grande importanza strategica per Sony sotto diversi fronti, ma gli utenti delle altre piattaforme potrebbero avere ragione a temerla, tranne forse chi gioca su PC.