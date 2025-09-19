Anthropic fotografa la mappa globale dell’IA: dove cresce più in fretta e chi resta indietro

L'intelligenza artificiale continua a diffondersi con una rapidità senza precedenti, e il nuovo report pubblicato da Anthropic aiuta a capire meglio chi la utilizza, dove e per quali scopi. La società guidata da Dario Amodei ha raccolto dati reali da milioni di interazioni con il suo modello Claude , mostrando una crescita che sta cambiando il volto del lavoro e della produttività.

I paesi che guidano l’adozione

Secondo l'Anthropic AI Usage Index, le nazioni più piccole, ricche e fortemente digitalizzate hanno tassi di utilizzo superiori a qualsiasi aspettativa. Israele è al primo posto, con un'adozione sette volte maggiore rispetto alla media, seguita da Singapore. Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud completano la top five, mentre gli Stati Uniti occupano la sesta posizione con un indice di 3,62 volte. Bene anche Canada e Regno Unito, rispettivamente a quota 2,91x e 2,67x.

Al contrario, paesi con popolazioni enormi come Indonesia, India e Nigeria mostrano un tasso di adozione molto più basso. Qui i limiti non sono legati alla curiosità tecnologica, ma a fattori economici e infrastrutturali: redditi più bassi, reti digitali meno capillari e una fiducia ancora limitata nei confronti dell'IA.