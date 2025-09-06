Caso libri piratati, Anthropic pagherà 1,5 miliardi di dollari agli autori

Anthropic dovrà pagare 1,5 miliardi di dollari agli autori che hanno intentato la causa per violazione del copyright . Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un "accordo storico" raggiunto da Anthropic, in seguito alla class action di un gruppo di autori statunitensi. La motivazione? Aver scaricato illegalmente milioni di libri piratati per addestrare l'IA. L'azienda aveva infatti comunicato la notizia attraverso un documento legale depositato in tribunale, ma l'entità del risarcimento non era ancora nota. Tuttavia, gli avvocati parlavano di un risvolto che avrebbe portato benefici a tutti i membri della class action.

"L'accordo di oggi, se approvato, risolverà le restanti rivendicazioni dei querelanti . Rimaniamo impegnati nello sviluppo di sistemi di IA sicuri che aiutino le persone e le organizzazioni ad ampliare le proprie capacità, a far progredire le scoperte scientifiche e a risolvere problemi complessi".

Aparna Sridhar, vice consigliere generale di Anthropic, ha dichiarato in un comunicato (attraverso The Verge): "A giugno, la Corte distrettuale ha emesso una sentenza storica sullo sviluppo dell'IA e sulla legge sul diritto d'autore, stabilendo che l'approccio di Anthropic all'addestramento dei modelli di IA costituisce un uso corretto".

Il diritto degli autori dopo la class action

"Nelle prossime settimane, e se il tribunale approverà in via preliminare l'accordo, il sito web fornirà un elenco completo e facilmente consultabile di tutte le opere coperte dall'accordo e informazioni ai membri della classe sulle loro opzioni e sui loro diritti in merito all'accordo", si legge infine. Ricordiamo che la causa era stata intentata dagli scrittori Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson.

Il giudice federale della California, lo scorso giugno, aveva riconosciuto come uso leale l'addestramento dei suoi modelli su libri legalmente acquisiti e digitalizzati, discorso diverso per la possibile pirateria per la quale Anthropic avrebbe dovuto affrontare un processo separato. Non resta che attendere quindi l'approvazione del tribunale.