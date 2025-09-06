Come Marvel Rivals, anche Destiny: Rising è sviluppato da NetEase , è free to play e contiene una campagna di oltre 20 ore fedele allo stile e al ritmo delle campagne prodotte da Bungie. Durante queste 20 ore non dovrete spendere un centesimo per ottenere le risorse necessarie a far salire di livello i personaggi, una volta finita, però, il vero volto del gioco inizia a rivelarsi e ha in serbo qualche brutta sorpresa.

Destiny: Rising potrebbe essere per Destiny 2 ciò che Marvel Rivals è stato per Overwatch 2: uno spauracchio così forte da scatenare cambiamenti sistemici all'interno della cultura aziendale. Questo perché Destiny: Rising, meccaniche gacha a parte, contiene buona parte delle funzionalità e delle attività che la community sta chiedendo a Bungie da anni.

Spiegazioni chiare in una storia divertente

I gacha guadagnano vendendo a chi gioca casse premio con cui ottenere velocemente risorse e personaggi per battere i contenuti più difficili. Per questo è nel loro interesse avere un'esperienza introduttiva il più esaustiva possibile e dei menu capaci di indirizzare chi gioca verso l'attività desiderata. La campagna principale di Destiny: Rising è migliore di qualsiasi cosa sia disponibile nei titoli Bungie per quanto riguarda le spiegazioni, la narrativa, la lore e persino la mitologia.

L'ultima sentinella, un personaggio enigmatico e interessante che ha in serbo diverse sorprese per gli appassionati di Destiny

Le prime dieci ore della campagna introducono le basi: il Viaggiatore, la Luce, la fine dell'Età dell'Oro, i nemici principali e le loro motivazioni. Le altre dieci servono per sviluppare i personaggi fin quasi ad arrivare al livello dell'endgame, il tutto seguendo due archi narrativi che introducono i classici Caduti, l'Alveare, i Cabal e i Vex in modo organico e senza dare nulla per scontato.

Chi gioca veste i panni di Wolf, un nuovo portatore di luce risvegliato al tempo dei Signori del Ferro, centinaia di anni prima degli eventi raccontati in Destiny 1 & 2. In questa realtà alternativa (quindi non canonica) le cose sono leggermente diverse. L'umanità, per esempio, può contare sull'aiuto dell'ultima Sentinella, un gigantesco robottone creato con l'aiuto della Luce che ha l'incarico di proteggere gli esseri umani. Questi robottoni hanno un ruolo importante nelle parti finali della storia e, sorprendentemente, non cozzano con l'estetica e la narrativa dell'universo di Destiny.

Per un fan di Destiny è quantomeno emozionante salire sull'astore con Radegast e andare ad abbattere un po' di caduti come si faceva ai vecchi tempi

Personaggi mitologici scritti da Bungie come Radegast e Kabr sono vivi e vegeti nel mondo di Destiny: Rising e ci sono persino volti noti come quello di Ikora Rey (un personaggio giocabile) e Lord Saladin. Alcune nuove aggiunte funzionano, come lo stregone Tan 2, altre un po' meno come l'amatissima Gwynn, nonostante sia molto divertente impugnare la sua falce: la sua estetica fa un po' a botte con quella a cui l'universo Bungie ci ha abituato.

Non aspettatevi una narrativa ben scritta come quella della Forma Ultima o del Re dei Corrotti: le storie che raccontate sono più semplici, come i tempi in cui vivono i protagonisti. In questo, per la gioia di molti, ricorda molto Destiny 1 perché è un mondo pieno di incognite, mistero, meraviglia e possibilità e questo è forse il punto di maggior forza di Rising: è la prima esperienza di Destiny completamente nuova dal 2017 e i fan la stanno apprezzando molto.