Destiny: Rising è disponibile su iOS e Android con uno spettacolare trailer di lancio

In ogni caso, già la fase di pre-registrazione aveva lasciato intendere che il gioco sarebbe stato un probabilissimo successo, a fronte di oltre 10 milioni di utenti che hanno aderito all'iniziativa per essere avvisati al lancio.

Il trailer stesso riprende per molti versi lo stile adottato da Bungie per la serie principale, e l'obiettivo è chiaro: far passare il messaggio che questa riduzione riprenda lo spirito dell'originale Destiny ma in un'inedita dimensione portatile.

Destiny: Rising è disponibile su iOS e Android a partire da oggi, in formato free-to-play, come conferma lo spettacolare trailer di lancio cinematografico pubblicato per l'occasione da NetEase Games.

Un'operazione riuscita?

Annunciato lo scorso ottobre, Destiny: Rising è ambientato un una linea temporale alternativa rispetto agli eventi della serie Bungie, e i suoi eventi si svolgono diversi anni prima di quelli dei due capitoli di Destiny, in un'epoca successiva all'Era Oscura.

Il gioco è dotato di una modalità single player, ma anche di una cooperativa per sei partecipanti e di un comparto competitivo, a supporto di un impianto che promette di unire insieme la frenesia degli sparatutto e la profondità dei giochi di ruolo.

Gli sviluppatori hanno ottimizzato l'esperienza per i dispositivi mobile, curando in particolare l'interfaccia touch e mettendo a disposizione dei giocatori sia la visuale in prima persona che quella in terza persona.