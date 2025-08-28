CD Projekt RED ha rivelato che le vendite di Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 sono state soprattutto fisiche: ben il 75% delle copie piazzate nel mese di lancio risultano essere su cartuccia e solo il 25% in formato digitale.

"Oltre il 75% delle vendite di Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 sono state in formato fisico", ha scritto Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry.biz. "A quanto pare non molto è cambiato dalla generazione di Nintendo Switch a quella di Nintendo Switch 2, almeno finora."

Il commento di Dring punta ovviamente a tracciare un parallelo fra le preferenze dei possessori dell'originale Switch e gli utenti della nuova console ibrida, che a quanto pare continuano a tenere il formato fisico in grande considerazione, preferendolo al digitale.

Peraltro, nel caso di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition c'è stata la forte volontà da parte del team di sviluppo di accontentare i giocatori che preferiscono il supporto fisico, anche inserendo tutti i dati nella cartuccia.