CD Projekt RED ha rivelato che le vendite di Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 sono state soprattutto fisiche: ben il 75% delle copie piazzate nel mese di lancio risultano essere su cartuccia e solo il 25% in formato digitale.
"Oltre il 75% delle vendite di Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 sono state in formato fisico", ha scritto Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry.biz. "A quanto pare non molto è cambiato dalla generazione di Nintendo Switch a quella di Nintendo Switch 2, almeno finora."
Il commento di Dring punta ovviamente a tracciare un parallelo fra le preferenze dei possessori dell'originale Switch e gli utenti della nuova console ibrida, che a quanto pare continuano a tenere il formato fisico in grande considerazione, preferendolo al digitale.
Peraltro, nel caso di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition c'è stata la forte volontà da parte del team di sviluppo di accontentare i giocatori che preferiscono il supporto fisico, anche inserendo tutti i dati nella cartuccia.
Il third party di maggior successo
Cyberpunk 2077 è stato il gioco third party più venduto su Nintendo Switch 2, ma non è stato certamente un caso: oltre alla grande popolarità del franchise, CD Projekt RED è anche riuscita a realizzare una conversione di qualità sorprendente.
A questo punto sarà anche interessante capire cosa accadrà ai prossimi progetti dello studio polacco, e se eventualmente arriveranno anch'essi su Nintendo Switch 2.