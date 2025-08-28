EA Sports FC 26 vedrà la presenza di nuovi partner, stadi e leghe

"Dal ritorno degli stadi e dei Club iconici attesi e richiesti a gran voce dai fan, all'ampliamento della rappresentanza di atlete nel calcio femminile ai massimi livelli, ogni novità aggiunta riflette il nostro impegno nell'offrire autenticità e nel celebrare l'incredibile eterogeneità del Gioco Più Bello del Mondo."

"Tutto quello che abbiamo aggiunto a EA Sports FC 26 è stato plasmato dalle voci della nostra community ", ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships per la serie EA Sports FC.

Tra le principali novità spicca la collaborazione con la federazione calcistica inglese , che porta con sé una licenza rinnovata sia per la nazionale maschile sia per le campionesse in carica della UEFA Women's EURO 2025. A ciò si aggiungerà una partnership di grande rilievo con l'FC Bayern, uno dei club più iconici del panorama mondiale.

Nella fattispecie, FC 26 includerà oltre 20.000 giocatori , 750 club e nazionali, 120 stadi e più di trentacinque campionati: il nuovo capitolo si porrà come l'esperienza calcistica più completa di sempre, grazie al contributo di oltre trecento partner internazionali.

Electronic Arts ha annunciato oggi la presenza di nuovi partner, stadi e leghe per EA Sports FC 26 , nell'ambito di contenuti esclusivi che andranno ad arricchire ulteriormente la nuova edizione del gioco di calcio, rendendola ancora più autentica.

Stadi, squadre e altro ancora

Gli stadi hanno sempre avuto un ruolo centrale nell'esperienza calcistica virtuale, ed EA Sports FC 26 risponderà alle richieste dei tifosi con l'inserimento di impianti storici come lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera e il Tüpraş Stadyumu del Beşiktaş. La lista si arricchirà inoltre di numerosi altri stadi, tra cui l'Holstein-Stadion, lo Stade de la Beaujoire, il Wankdorf Stadium, il St. Jakob Park e il nuovo Hill Dickinson Stadium.

Particolare attenzione è stata dedicata al calcio femminile, che vedrà un'espansione significativa della sua rappresentanza. Oltre al rinnovo delle licenze per la Barclays Women's Super League, la D1 Arkema, la UEFA Women's Champions League e la UEFA Women's EURO, arriveranno anche nuove squadre come le Chelsea Women e le FC Bayern Women, che si uniranno a club già presenti come l'Olympique Lyonnais Féminin.

"Passione, impegno ed emozione sono le caratteristiche distintive del calcio, sia sul campo reale sia nel mondo virtuale, e la community di videogiocatori cresce con ogni nuova esperienza", ha detto Michael Diederich, vicepresidente esecutivo dell'FC Bayern.

"Noi dell'FC Bayern siamo entusiasti di condividere questi valori con il nostro nuovo partner EA SPORTS FC. Insieme, vogliamo ampliare ulteriormente la nostra interazione con la prossima generazione di appassionati di calcio: in campo e sulla console di gioco."

"Il potere di EA SPORTS FC e del suo mondo utopico del calcio ha portato la BWSL, i nostri club e le nostre giocatrici a un pubblico completamente nuovo", ha detto invece Zarah Al Kudcy, Chief Revenue Officer della BWSL.

"La nostra lega e i nostri club sono già tra i più giocati nel calcio femminile in-game e siamo entusiasti di continuare a crescere insieme."

Accanto a queste collaborazioni, EA Sports FC 26 rinnoverà accordi con realtà di grande tradizione come l'Atletico Madrid, il River Plate, il Racing Club, la Scottish Premier League e la Belgian Pro League, consolidando ulteriormente il proprio ruolo di simulazione calcistica globale per eccellenza.